Sport acquatici. ASD Nuoto Aosta protagonista a Torino

ASD Nuoto Aosta protagonista nel fine settimana del 28 e 29 ottobre per la Coppa Piemonete/VDA e lo scorso week-end per la Coppa Piemonte dedicata alle distanze lunghe di nuoto.

Alla coppa sprint erano presenti nuotatori di calibro internazionale come Alessandro Miressi, Benedetta Pilato, Marco Orsi e Sara Curtis.

Presenti per l'Aosta Nuoto Alice Baraldi, Giada Bosco, Sveva Carro, Ginevra Cazzato, Corinne Desandré, Petra Favre, Emma Forti, Furfaro Aurora, Gallizioli Sara, Grosso Ginevra, Mavilla Elisa, Mazzone Beatrice, Morsetti Emma, Navarretta Elena , Padalino Alice, Pigliacelli Lin, Recaldini Sophie, Valenti Gaia, Vicentini Giorgia, Cerrato Pietro, Espositi Matteo, Merighi Davide, Miserocchi Lorenzo, Navarretta Tommaso, Peaquin Jaquy e Savoia Mattia e per il Centro Nuoto Torino Nicole Louvin.

Corinne Desandrè in finale sui 50 fa ottiene la sua migliorie prestazione sui 50 fa e a il si è avvicinata al Pas per i criteria di Riccione sui 100 fa . Valenti Gaia in finale ottiene 1'00"90 ni 100 sl Nicole Louvin in finale sui 50 ra e 100ra si avvicina ai personali e al pass per i campionati Assoluti.

Desandrè Corinne Nuota il personale sui 400 sl in 4'44"87 arrivando 3 della categoria ragazzi e 2 nei 200 sl con il tempo 2'13" 67. Buoni riscontri per Cerrato Pietro sui 200 sl in 2'02"31, sui 400 sl in 4'21"26, per Navarretta Elena sui 200 Ra con 2'49"65, Miserocchi Lorenzo sui 400sl nuotandoli in 4'23"03, Peaquin Jacquy sui 400sl nuotando in 4'50"19