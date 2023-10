Pallavolo: Del Monte® Supercoppa, Lunedì 23 ottobre a Biella la conferenza stampa

Lunedì 23 ottobre, a otto giorni dal primo evento della stagione di SuperLega, la Sala Consiliare del Comune di Biella ospiterà dalle 11.00 in poi la conferenza stampa dove sarà presentata la Del Monte® Supercoppa SuperLega 2023.

La 28a edizione della Del Monte® Supercoppa dedicata alla SuperLega sarà infatti il primo trofeo stagionale assegnato, e si giocherà al Biella Forum martedì 31 e mercoledì 1 novembre, con l’ormai consueta formula della “Final Four”: due Semifinali martedì, Finale il giorno successivo.



Poche ore dopo l’esordio della Regular Season quindi, con la prima giornata in programma domenica 22 ottobre, le autorità presenteranno alla stampa l’evento, organizzato da Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con la Regione Piemonte, il Comune di Biella, il Comitato Regionale FIPAV Piemonte, il Comitato Territoriale Ticino Sesia Tanaro e la Scuola di Pallavolo Biellese. Saranno poi trasmessi i saluti di quattro giocatori delle semifinaliste (Itas Trentino, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Cucine Lube Civitanova, Sir Susa Vim Perugia), per calarsi ancora di più nell’atmosfera della competizione.

Giornalisti e media interessati dovranno confermare la loro presenza a supercoppa@scuolapallavolobiellese.it .



Si riporta di seguito i link per la biglietteria ed il programma completo dell’evento, oltre alla richiesta per gli accrediti stampa (in scadenza oggi, mercoledì 18 ottobre).

Biglietteria Semifinali (31 ottobre)

https://www.vivaticket.com/it/Ticket/del-monte-supercoppa-2023-semifinali/218235

Biglietteria Finale (1 novembre)

https://www.vivaticket.com/it/Ticket/del-monte-supercoppa-2023-finale/218234

Biglietteria abbonamento

https://www.vivaticket.com/it/ticket/del-monte-supercoppa-abbonamento/218233

Richiesta accrediti stampa (da compilare entro il 18 ottobre)

https://forms.gle/bXk9UreBVjh4d4NdA

Semifinali Del Monte® Supercoppa:

Martedì 31 ottobre 2023, ore 17.30

Itas Trentino – Sir Susa Vim Perugia

Diretta Rai Sport e VBTV

Martedì 31 ottobre 2023, ore 20.30

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cucine Lube Civitanova

Diretta Rai Sport VBTV

Finale Del Monte® Supercoppa:

Mercoledì 1 novembre 2023, ore 17.00

Diretta Rai Sport VBTV