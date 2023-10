Motori: Trofeo delle Regioni di Motocross, VDA protagonista

La VDA è stata protagonista al Torneo delle Regioni di motocross, svoltosi a Montevarchi, con il corridore Davide Lombardi. Il valdostano si è occupato di tutta la parte burocratica della competizione: iscrizioni, rapporti con la Federazione motociclistica italiana e supporto nei giorni di qualifiche e gare.

Un fine settimana ricco di emozioni e per la seconda volta anche la Valle d'Aosta è stata protagonista. Dopo l'esperienza della passata edizione nel circuito Internazionale di Ottobiano, quest'anno la selezione valdostana è stata protagonista a Montevarchi, per il Miravalle circuit.

I piloti impegnati nelle gare, di livello Nazionale sono stati Vincenzo Bove nella classe 125cc, Davide Bionaz e Francesco Fonte nella MX2 ( 250 4T) Alessandro Brean nella MX1 ( 450 4T) e Ugo Cosentino (Tecnico Federale e selezionatore della squadra Valdostana) nella Veteran.

Il Miravalle è un Circuito che in passato ha ospitato diverse manifestazioni di livello Mondiale. A parte Bove che in qualche occasione, forse una, era stato al Miravalle nessuno dei piloti valdostani mai girato in quel Circuito. Fondo duro, impegnativo e molto tecnico.

"Personalmente - racconta Cosentino - ho avuto qualche difficoltà nel "copiare", in tempi brevi, i 14 salti sparsi lungo il tracciato. Per primi ad entrare in pista siamo stati noi della Veteran, pista pesantemente bagnata e per non farmi mancare nulla all'atterraggio di un salto atterro, un po' troppo sulla destra del circuito affossandomi nel fango ed il primo è battezzato. Al mattino e nel pomeriggio, dopo la pausa ho sempre corso con la pista appena bagnata. Prima manche, sabato tardo pomeriggio ho concluso trentesimo su 45 piloti. Stesso risultato la domenica mattina, primi a rientrare in pista alle 8.40. Concludo trentesimo e ho tutto il giorno per godermi le gare dei ragazzi".

Parte Bove nella 125, in fondo al rettilineo di partenza un ragazzino alle prime gare (importanti) aggancia Vinc e vanno a terra, da ultimo recupera fino alla diciannovesima posizione. La seconda parte meglio, dove il pilota valdostano recupera un po' di posizioni e conclude decimo. Due manche sfortunate per Alessandro Brean, nella prima parte a metà gruppo, al primo giro un pilota che lo precede decide di chiudere il gas prima di un salto. Il contatto è inevitabile con una gran botta, casco manubrio e leva rotti , dolori al collo e contusioni varie. Si ritira alla prima manche, e nella seconda non va meglio.

Prima curva la moto si spegne tubo della benzina rotto. Brean porta a casa un 46 posto perché conclude almeno un giro nella prima manche ma nella seconda...solo uno zero (sfortunato). Nella MX2 si salva Davide Bionaz che riesce, con merito, a concludere tutte e due le manche terminando 45 di giornata.

Tanta paura per Francesco Fonte che all'ultimo giro della prima manche va a terra e un pilota lo travolge. Tanto spavento, ma il valdostano si rialza e viene trasportato ad Arezzo per accertamenti.