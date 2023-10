Hockey su ghiaccio: Gladiators Aosta, cinquina dell'under 19

Analizziamo il fine settimana delle varie compagini dei Gladiators Aosta.

UNDER 12

Primo raggruppamento di categoria a Sesto San Giovanni per i piccoli Under 12 che quest'anno non sarà campionato ma quadrangolari a campo ridotto. I giovani gladiatori guidati da coach Lombardo hanno disputato le partite mettendo in atto tutta l'esperienza appresa negli allenamenti portando a casa un buon risultato.

Aosta-Varese 6 -1

Aosta-Chiavennese 3-0

Pinerolo-Aosta 3-3

Milano-Aosta 2-5

Roster: Carere Emanuele,Garau Liam,Daynè Gioele,Timpano Lorenzo,Montegrandi Etienne,Plesca Cristian,Caccavale Gioele,Mocanu Alessio,Macrí Nicole

Coach Fabio Lombardo

UNDER 14 riposo

UNDER 16 Gladiators Vs Chiavennese 9-1

Disputata martedì 3 ottobre presso il palazzetto di Madesimo, la partita è stata giocata non benissimo dagli aostani anche se il risultato comunica un bel bottino di dischi andati a segno. Complice della riuscita della partita è stata anche la giovane età degli avversari che ha permesso ai ragazzi aostani di compiere numerose azioni quasi irraggiungibili.

Marcatori: Picco, Tansi, Giovinazzo, Tumminello, Terranova, Pietila, Pizzagalli, Nespoli

Roster Cout, Borlandelli, Tansi, Giuliani, Capra, Giovinazzo, Ferrari, Tacchella, Tumminello, Vernetti, Torchio, Picco, Pietila, Terranova, Sammarco, Nespoli, Cecconi, Pizzagalli, Tenaglia G, Tenaglia T, Minniti. Coach Longhi

IHL DIV.1 sabato 07 ottobre

ARES SPORT vs HC CADORE 6-1

Continua la serie positiva di Ares Sport che sul ghiaccio di casa, davanti a circa 600 spettatori, rifila agli ospiti dell’HC Cadore un netto e perentorio 6-1

20’ di studio quelli del primo drittel che finisce sul risultato di 0-0 con i padroni di casa che dimostravano comunque la loro superiorità, senza però finalizzare in rete le tante azioni nella metà campo avversaria. Sblocca il risultato a poco più di 2’ dall’inizio del secondo terzo di gara Caletti, con pronta reazione dell’Hc Cadore che dopo circa 1,3’ riagguanta il pareggio. Ancora 8’ di pressione alla porta avversaria e poi Ares apre le danze con tre goals in successione a firma di Tenca, Gesumaria e Voronin, chiudendo così il secondo tempo sul risultato di 4-1. Terzo ed ultimo tempo con Ares Sport a gestire il vantaggio, mettendolo al sicuro con altre due reti dei giovani Garau e Mazzocchi.

In sostanza la partita non è mai sembrata in discussione con Ares Sport sempre padrona del ghiaccio. Tre partite e tre vittorie, decisamente un buon inizio di stagione per la squadra senior di Aosta che vede nel suo roster, ad affiancare giocatori di indubbio valore ed esperienza, ben 10 atleti della Under 19 Gladiators (per la cronaca, anche questa a punteggio pieno nel campionato di categoria), di cui 6 campioni d’Italia Under 17 della passata stagione, ed altri 3 under 24, con sei marcatori diversi per sei goals, dimostrazione di un ottimo gioco di squadra!

Roster:

Gesumaria, Eastman, Gianni, Badoglio, De Santi, Timpone, Fraschetta, Minniti, Caletti, Montini, Garau, Ihnacak, Tura, Piccinelli, Mirelli, Mazzocchi, Movchan, Tenca, Muia’, Voronin

coach: Luca Giovinazzo, ass. coach Alessandro Cintori

Marcatori: Caletti, Tenca, Gesumaria, Voronin, Garau, Mazzocchi

parziali: 0-0; 4-1; 2-0.

Risultato finale 6-1