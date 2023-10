Atletica: Al Crestella assegnati i titoli Regionali

Mentre nel nord est i migliori under 16 valdostani erano impegnati nei campionati italiani di categoria, sabato al Crestella di Donnas, organizzato dal Comitato regionale Fidal e dall’Atletica Pont Donnas, si sono tenuti i campionati valdostani su pista della categoria Ragazzi, riservato per i giovani atleti nati negli anni 2010-2011. A completamento, spazi e momenti di divertimento e socialità anche per i più giovani della categoria Esordienti, dai 6 agli 11 anni, che hanno potuto contare su prove a loro dedicate, orientate maggiormente all’aspetto ludico .

Essendo una riunione con in palio i titoli valdostani, venti complessivamente quelli assegnati, la conta dei successi tra le varie società valdostane portano questi responsi: 8 successi li hanno portati a casa gli atleti della Calvesi (5 al maschile e 3 al femminile); 4 vittorie sono andate al Pont Donnas (4 al femminile) e alla Cogne (2 al maschile e al femminile), 3 sono state appannaggio dei ragazzi dell’Apd Pont St Martin (3 al maschile) e una è stata conquistata dalla rappresentante dell’Atletica Saint-Christophe (1 al femminile).

Tra i risultati tecnicamente più interessanti, certamente la prestazione nell’alto Ragazze di Mya Canalini (Calvesi) che si è imposta con 1m46 nell’alto, Mia Zabaite (Calvesi) capace di 8”82 sui 60mt e Carola Rosazza Buro (Calvesi) che si è imposta nel lungo con 4m33 Il regolamento permetteva ad ogni atleta, in gara per i regionali Ragazzi di prendere parte a due prove individuali più una staffetta. Capace di centrare il tris un solo atleta, Armin Blanc, portacolori della Calvesi che si è aggiudicato la maglia di campione valdostano nelle prove dei 60hs, alto ed è staffetta 3x800, correndo la seconda frazione.

Risultati Femminile

Mt 60 1a e campionessa regionale Mia Zabaite (Calvesi) 8”82, 2a Francesca Ticchio (Pont Donnas) 9”02, 3a Amelia Dovina (Cogne) 9”18; Mt 60hs Eleonora Dellio (Cogne) 10”29, 2a Carola Rosazza Buro (Calvesi) 10”46, 3a Mya Canalini (Calvesi) 10”82; Mt 1000 1a e campionessa regionale Annachiara Rolfini (Pont Donnas) 3’35”98, 2a Cecilia Lazzarin (Pont Donnas) 3’36”25, 3a Martina Mancini (Cogne) 3’49”07; Alto 1a e campionessa regionale Mya Canalini (Calvesi) 1m46, 2a Chiara Borgia (Cogne) 1m30, 3a Merilin Mortara (Calvesi) 1m23; Lungo 1a e campionessa regionale Carola Rosazza Buro (Calvesi) 4m33, 2a Eleonora Dellio (Cogne) 3m87, 3a Francesca Ticchio (Pont Donnas) 3m86; Peso 2kg 1a e campionessa regionale Carlotta Baisotti (Pont Donnas) 8m97, 2a Alessia Colosimo (Pont Donnas) 8m03, 3a Chiara Borgia (Cogne) 7m97; Marcia 2km 1a e campionessa regionale Margot Pitet (Pont Donnas) 12’49”28, 2a Giulia Blanc (Cogne) 14’14”95, 3a Alaa Koussaimi (Cogne) 14’20”71; Vortex 1a e campionessa regionale Greta Giachino (St Christophe) 28m63, 2a Alessia Colosimo (Pont Donnas) 28m53, 3a Carlotta Baisotti (Pont Donnas) 24m00; Staffetta 4x100 1a e campionessa regionale Atletica Cogne (Giulia Blanc, Chiara Borgia, Eleonora Dellio, Amelia Dovina) 58”70, 2a Atletica Calvesi (Mya Canalini, Viola Luberto, Carola Rosazza Buro, Mia Zabaite) 59”72; Staffetta 3x800 1a e campionessa regionale Atletica Pont Donnas (Cecilia Lazzarin, Francesca Ticchio, Annachiara Rolfini) 8’36”53, 2a Atletica Calvesi (Eleonora Pieiller, Magali Cuneaz, Merilin Mortara) 8’37”91.

Risultati maschile

Mt 60 1° e Campione regionale Thierry Cretier (Apd Pont St Martin) 9”11, 2° Christian Ropele (Calvesi) 9”35, 3° Giuseppe Trovato (Cogne) 9”86; 60hs 1° e Campione regionale Armin Blanc (Calvesi) 10”06, 2° Christophe Vierin (Calvesi) 10”50, 3° Federico Gaggioli (Cogne) 10”74; Mt 1000 1° e Campione regionale Mattia Consol (Apd Pont St Martin) 3’43”48; Alto 1° e Campione regionale Armin Blanc (Calvesi) 1m38, 2° Alaa Mohamed Saib (Cogne) 1m36, 3° Nathan Lusci (Calvesi) 1m21; Lungo Christophe Vierin (Calvesi) 4m49, 2° Giorgio Debernardi (Cogne) 3m88, 3° Christian Ropele (Calvesi) 3m74; Peso 2kg 1° e Campione regionale Felipe Lorenzo Jimenez (Calvesi) 10m29, 2° Area Solovyov (Calvesi) 9m85; Vortex 1° e Campione regionale Alessandro Bois (Cogne) 32m02, 2° Federico Gaggioli (Cogne) 31m20, 3° Giuseppe Trovato (Cogne) 25m97; Marcia 2km 1° e Campione regionale Thierry Cretier (Apd Pont St Martin) 11’09”66, 2° Ares Solovyov (Calvesi) 11’40”71, 3° Simone De Agostini (Cogne) 14’21”34; Staffetta 4x100 1° e Campione regionale Atletica Cogne (Giuseppe Trovato, Giorgio Debernardi, Mohamed Alaa Saib, Federico Gaggioli) 59”36; Staffetta 3x800 1° e Campione regionale Atletica Calvesi (Christian Ropele, Armin Blanc, Christophe Vierin) 7’28”84, 2° Apd Pont St Martin (Mattia Consol, Lorenzo Vairos, Thierry Cretier) 8’30”40, 3° Calvesi (Arnaud Mosso, Arnaud Favre, Nathan Lusci) 9’09”68.