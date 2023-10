Hockey ghiaccio: Per l'Ares Sport prima trasferta seconda vittoria

Seconda partita di campionato, prima in trasferta, per la formazione

aostana guidata da coach Luca Giovinazzo, assistito da Alessandro

Cintori, allo stadio di Pranives a Selva di Val Gardena, “portata a

casa” con un 3-0 sui padroni di casa che non rispecchia però, i valori

sul campo.

Ares Sport si è dimostrata padrona del ghiaccio fin da subito, giocando

praticamente per la maggior parte dell’incontro nella metà campo

avversaria, non riuscendo però a finalizzare in rete le numerose azioni,

con ben 39 tiri nello specchio della porta difesa dal goalie della

squadra di casa in ottima giornata!

Il primo drittel finisce sul vantaggio di 1-0 per la squadra aostana, in

rete con Patrik Timpone, per poi ribadire la superiorità nel secondo

terzo di gara prima con Lorenzo Piccinelli e poi con Nathan Garau.

Nessuna emozione nell’ultimo tempo dove Tenca e compagni hanno

amministrato il vantaggio di 3-0 portando così a casa altri tre punti

importanti per la classifica che vede Ares Sport a punteggio pieno.

Prossima partita sabato 7 ottobre quando sul ghiaccio di Aosta arriverà

l’HC Cadore.

Roster:

Gesumaria, Eastman, Gianni, Badoglio, De Santi, Timpone, Fraschetta,

Minniti, Caletti, Montini, Garau, Frei, Tura, Piccinelli, Mirelli,

Mazzocchi, Movchan, Tenca, Muia’, Voronin, Garber

coach: Luca Giovinazzo, ass. coach Alessandro Cintori

Marcatori: Garau 1, Timpone 1, Piccinelli 1

parziali: 0-1; 0-2; 0-0.

Risultato finale 0-3

Under 19:

mercoledì 27/09/23

Hc Valpellice Bulldogs vs Hc Aosta Gladiators 2-7

Trasferta infrasettimanale per la formazione Under 19, guidata da coach

Giovinazzo in quel di Torre Pellice ad affrontare i pari età dell’HC

Valpellice Bulldogs. I ragazzi di Giovinazzo scendono sul ghiaccio torrese con un po’ di

superficialità nel primo drittel dell’incontro faticando a trovare la

via della porta avversarie con azioni un po’ disordinate. Ma la tecnica

dei giovani aostani permette comunque di far valere la superiorità

andando a segno prima con Mazon e poi con capitan Minniti. L’intervallo

serve al coach per riordinare le idee e nel secondo tempo i gladiator

vanno ancora a segno con Mazzocchi e Garau (2) subendo un goal da parte

dei padroni di casa.

Terzo ed ultimo tempo ancora Garau ed infine Badoglio chiudono

definitivamente la pratica Valpellice con u perentorio 7-2 finale

Roster

Picco, Giuliani, Badoglio, Capra, Terranova, Crivellari, Fraschetta,

Minniti, Movchan, Rodolfi, Torchio Luca, Mazon, Montini, Garau, Torchio

Nicolò, Carbne, Mazzocchi, Kantioler, Gesumaria, De Santi, Sukhytskyi

Coach: Luca Giovinazzo, ass. coach Alessandro Cintori.

Marcatori: Mazon, Minniti, Garau 3, Mazzocchi, Badoglio

Domenica 01/10/23

Hc Aosta Gladiators vs Hc Pustertal Junior: non disputata

Un problema tecnico al pullman degli alto atesini ha impedito alla

squadra di raggiungere Aosta per l’incontro previsto alla patinoire di

Aosta alle 17,00. In accordo fra le società e con la FISG la gara è

stata rinviata a mercoledì 25 ottobre, sempre ad Aosta

Under 16

Riposo

Under 14

Varese Vs Devils

Prima esperienza per coach Cordiano alla guida della squadra di Varese che ha faticato nel primo tempo a imporsi contro gli avversari finendo il primo tempo con un risultato di 2/1. Il secondo tempo riescono a riorganizzarsi, migliorando la difesa e le azioni sul ghiaccio ma anche questo tempo finisce con un risultato di 2/0. Nel terzo tempo si prova a giocare sul serio e finalmente si riescono a segnare 3 goal ma non bastano per vincere la partita persa anche per un rigore a scapito del portiere del Varese che non è riuscito a fermare il disco. Tanta amarezza nei volti dei ragazzi consapevoli che la loro prestazione non è stata eccellente ma ogni partita è un esercizio e servirà per fare sempre meglio.