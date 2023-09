Hockey ghiaccio: Frei torna sul ghiaccio con l'Ares Sport

L'attaccante Alex Frei sta facendo un importante ritorno nell'hockey valdostano come nuovo giocatore dell'HC Ares Sport in vista della prossima stagione del campionato di IHL Italian Hockey League Division 1 2023/24, secondo quanto annunciato dalla neonata società.

Questo segna un momento significativo nella carriera di Alex Frei, dopo aver giocato l'ultima stagione con il Renon nel 2021/22 e aver fatto una pausa per un'intera stagione.

La carriera di Frei è stata contraddistinta da esperienze importanti, avendo indossato la maglia azzurra in tre edizioni del campionato mondiale di hockey su ghiaccio Under-18 e altrettante di quello Under-20.

A partire dal 2014, ha fatto parte della Nazionale maggiore, contribuendo alla sua crescita e al suo successo.Tuttavia, un infortunio alla schiena ha segnato un momento difficile nella sua carriera, costringendolo a saltare l'ultima parte della stagione regolare e i play-off della Alps Hockey League 2021-2022.

Frei ha subito un intervento chirurgico nella primavera successiva e ha rinnovato il contratto per una stagione a luglio 2022, riprendendo gli allenamenti con determinazione. Purtroppo, il problema alla schiena si è riacutizzato, portandolo a annunciare il ritiro già nel mese di settembre.

Oggi, però, segna un nuovo inizio per Alex Frei, che ritorna in pista con l'HC Ares Sport. Il suo ritorno rappresenta un momento di grande interesse e attesa per gli appassionati dell'hockey valdostano e offre l'opportunità di vedere nuovamente in azione un giocatore con un passato di successi internazionali.

Speriamo che questa nuova tappa nella carriera di Frei sia coronata da risultati positivi e che possa contribuire al successo dell'HC Ares Sport nella stagione 2023/24.