Hockey su ghiaccio: Esordio vincente per l'Ares Sport Aosta in campionato

Fine settimana positivo per l'hockey su ghiaccio tra Ares (squadra senior) e Gladiators (giovanili)

IHL DIV.1

ARES SPORT vs HC PINE’ 5-1

Inizia nel migliore dei modi il campionato IHL Div 1 di Ares Sport, la nuova squadra senior che giocherà al palaghiaccio di Aosta nella stagione 23/24 e presentata in grande stile venerdì 22 settembre in piazza Chanoux, con una netta vittoria per 5-1 sui campioni uscenti della scorsa stagione dell’HC Pinè.

Non poteva essere un test migliore per la nuova formazione guidata da coach Luca Giovinazzo, di fronte ad un pubblico numeroso come non si vedeva da anni alla patinoire di Aosta, con un roster composto da giocatori di alto profilo tecnico ed esperienza e ben 11 giocatori della formazione Under 19 di casa, pronti a dar manforte ai “grandi” e ad accumulare esperienza nella squadra senior. Sempre padroni del ghiaccio gli Ares Sport chiudono il primo drittel con un vantaggio di 2-0 sugli ospiti, confermando la superiorità tecnica e di gioco di squadra anche nel secondo terzo di gara con un altro parziale di 3-0.

Il terzo ed ultimo tempo è servito ad amministrare il risultato, con un parziale di 0-1 a causa di una distrazione dovuta al calo di tensione degli uomini di coach Giovinazzo.

Ottimo esordio, ma consapevolezza che si è all’inizio di un’avventura che si chiuderà solo nel mese di aprile 2024. Pertanto testa proiettata all’appuntamento sabato prossimo con trasferta in Val Gardena a cercare la conferma dell’ottimo lavoro svolto di preparazione estiva.



Roster: Gesumaria, Eastman, Gianni, Badoglio, De Santi, Timpone, Fraschetta, Minniti, Caletti, Montini, Garau, Ihnacak, Tura, Piccinelli, Mirelli, Carbone, Mazzocchi, Movchan, Tenca, Muia’

coach: Luca Giovinazzo

Marcatori: Garau 3, Ihnacak 1, Caletti 1

parziali: 2-0; 3-0; 0-1.

Risultato finale 5-1