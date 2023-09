Trofeo CONI estivo: VDA presente in Basilicata dal 21 al 24 settembre

La delegazione della Valle d'Aosta è fiera di partecipare all'ottava Edizione del Trofeo CONI estivo che si svolgerà in Basilicata con la partecipazione delle discipline sportive rappresentate da diverse federazioni presenti sul territorio.

Il TROFEO CONI è la più grande manifestazione sportiva under 14 in Italia. La Costa Jonica ospiterà 35 Federazioni Sportive Nazionali, 7 Discipline Sportive Associate e 4.400 atleti e tecnici provenienti da tutto il Paese.

Dal 21 al 24 settembre, la nostra delegazione, composta da 80 unità tra atleti ed i rispettivi accompagnatori, sarà impegnata nelle varie competizioni dove si confronterà con tutta Italia. Un’importante occasione di crescita sportiva, umana e culturale favorita da un contesto giocoso e di divertimento nel quale mettere in pratica i valori dello sport.

Come tutti gli anni il Trofeo CONI – edizione estiva sarà inaugurato con una Cerimonia di Apertura e si concluderà con la Cerimonia di Chiusura sabato 23 settembre in cui sarà premiata la Regione vincitrice.

Il “quartier generale” sarà Nova Siri, dove si svolgeranno le Cerimonia di apertura e di chiusura.

Le sedi di gara saranno: il Palaliceo di Nova Siri per la FASI, Castroboleto Village per la FCI, il Nicolaus Club Magna Grecia per la FGI, il Lido Maraja per la FIB, il Campo Scuola di Matera per la FIDAL, lo Stadio Michele Lorusso per la FIGC, il Danaide Resort per la FIGEST, Toccacielo Village per la FIP, Lido Serena per la FIPAV, i Giardini d’Oriente per la FIR e la FITRI ed infine il Palazzetto dello Sport – PalaOlimpia per la FITeT.

La rappresentativa sarà così composta:

ARRAMPICATA SPORTIVA: Alessandro Bonjean, Sara Boccato, Giulia Bich. Accompagnatore: Cristiana Martinetto

CICLISMO: Luca Sandi, Nathan Evolandro, Federico Bruzzo, Siria Valenti. Accompagnatore: Simone Masoni

GINNASTICA RITMICA Atleta GROSJACQUES CANDICE Atleta DI FRANCESCO VIOLA Atleta BORDET ALESSIA Atleta GRAIANI ALINE Accompagnatore CASTAGNERA GIORGIA BOCCE Atleta ALFONSI SIMONE Atleta GAMBA GRETA Atleta REVIL CHANTAL Atleta ARESU MATILDA Accompagnatore GIOPP AMILCARE

ATLETICA LEGGERA Atleta BLANC ARMIN Atleta CRETIER THIERRY Atleta VIERIN CHRISTOPHE Atleta TICCHIO FRANCESCA Atleta PITET MARGOT Atleta ROSAZZA BURO CAROLA Accompagnatore PASCALE MAURIZIO

CALCIO Atleta ELIA BRYAN Atleta SEMINARA ANTONIO Atleta VESCIO VINCENZO Atleta FEA CELESTE Atleta FILIPPONE SHARON CHANEL Atleta ZAPPIA RITA Accompagnatore FEA GIANLUCA Accompagnatore GIOVINAZZO MARCO

RUZZOLA E FRECCETTE Atleta VUILLERMOZ HENRI Atleta BUSCHINO EMIL Atleta BISSON JOSEPH Atleta DHERIN SYLVIE Accompagnatore ALBANEY JOEL Accompagnatore DUCLY SARA PALLACANESTRO Atleta CHANOINE EDOARDO Atleta COSTA DIEGO Atleta AIMAR ALESSIA Atleta RUFFINO ISABEL SOFIE Accompagnatore GAROFALO ANTONIO

PALLAVOLO Atleta BENVENUTO LUCA Atleta CAFFARO RORE GABRIEL Atleta IANNI LEONARDO Atleta MATTEOTTI LORENZO Atleta BETTARELLI ALESSIA Atleta SALVADORI LANIVI ALESSIA Atleta ZUNCHEDDU KIARA Atleta BORRE POMAT CHLOE' Accompagnatore MASTROLORENZI FABIO Accompagnatore SALVADORI SILVIA Accompagnatore SULIS MILVA Accompagnatore TRUFFA VALENTINA

RUGBY Atleta THIEBAT LUCA Atleta BOUSLIM ADAM Atleta CAVANI YANNICK Atleta NICCO HERVE' Atleta MARCHESANI NICOLO' Atleta TROPIANO THEA Atleta TIRABOSCHI MARTINA Atleta SEBASTIANI SARA Atleta MUSCATELLO REBECCA Accompagnatore BONINO ALBERTO Accompagnatore AQUADRO ROSSANA MANUELA

SCHERMA Atleta MANENTI MARCO TENNISTAVOLO Atleta GERBAZ MATTIA Atleta BIONAZ ANGELINE Atleta CURTAZ GISELE Accompagnatore CURTAZ REMY TRIATHLON Atleta CAGNIN FEDERICO Atleta DURANDO GIOVANNI Atleta PINNA CATERINA Atleta GAI CHIARA Atleta LANZA BEATRICE

Nella giornata di lunedì 18 settembre il Presidente Jean Dondeynaz è stato accolto dal Presidente della Regione Renzo Testolin e dall’Assessore al Turismo, Sport e Commercio Giulio Grosjacques per la consegna della bandiera regionale e della Regione Europea dello Sport. A rappresentare la delegazione erano presenti anche il bimbo e la bimba più giovani della rappresentativa in partenza mercoledì per la Basilicata.