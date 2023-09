Endurance: Bronzo a squadre per l'Italia ai mondiali di Castelsagrat

Il bronzo a squadre premia l’impegno, la preparazione e la determinazione della nazionale Italiana Young Rider guidata da Nando Torre, che a Castelsagrat in Francia oltre a rappresentare un’importante tappa sportiva per le nostre giovani atlete ha visto come ciliegina sulla torta “l’en plein” con 5 binomi su 5 in classifica! Un traguardo che solo l’Italia ha raccolto, tanto che lo stesso CT Torre ha commentato “mi rende molto orgoglioso questo risultato e soprattutto l’aver visto tutta la squadra al completo al traguardo finale, cosa inusuale in appuntamenti così importanti”.

Le cinque azzurre sono state magnifiche raccogliendo un ottimo bronzo in questa competizione. In ordine di arrivo: Caterina Coppini/Zingara, Lucrezia Romina Mondini/Twilight La Roncola, Elisa Materazzi/Ethik de Lap, Alessia Lustrissy/Benemir des Egas e Carlotta Ganelli/Free Gemma. L'oro a squadre è andato al Bahrain seguito dall'argento della Francia e dal bronzo italiano.

In partenza sono stati 70 i binomi in rappresentanza di 25 nazioni, 13 delle quali impegnate nella gara a squadre. “Sono molto contenta di questa trasferta – commenta la valdostana Alessia Lustrissy – come risultato individuale ho chiuso al 28° posto, speravo in qualcosa di più, ma la gara è stata impegnativa e abbiamo fatto quel che abbiamo potuto, forse non era la giornata ottimale per il cavallo ma siamo felici di aver contribuito al risultato finale che ci riempie di orgoglio. Un bel team, un’esperienza umana e sportiva che mi ha arricchito molto, così come correre a fianco di binomi provenienti da tutto il mondo”.

