Cime Bianche, nuova sfida sportiva per Paolo Garindo

Come preannunciato lo scorso 1° luglio a Fiéry (Ayas), al termine della corsa di allenamento da Alagna al Colle Superiore delle Cime Bianche, Paolo Garindo, aderente alla nostra Associazione, si appresta a fronteggiare una nuova sfida sportiva nel nome della salvaguardia del Vallone delle Cime Bianche.



Il 27 agosto partirà da Courmayeur e percorrerà il TOR des Geants da solo con una modifica al percorso originario: nella mattinata del 31 agosto allungherà il percorso passando per le Cime Bianche anziché dal Vallone di Nana (il percorso che passa per le Cime Bianche è parte del Tor des Glaciers) proprio per aggiungere un significato maggiore alla sua esperienza: esaltare la bellezza del Vallone – una vera “perla rara”.







Ad ogni colle, Paolo documenterà il suo grande amore per il Vallone delle Cime Bianche.



Milanese di origine, ma ayassin di adozione, ama correre in alta montagna e sfidare se stesso in prove sempre più impegnative. Con il trail running, con la sua famiglia e il suo lavoro riesce, sostiene di mantenersi sano e leggermente pazzo in egual misura.





Qui il programma della sfida sportiva: http://paologarindo.it/ , da cui si potrà seguire la progressione giorno per giorno.

