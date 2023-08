CURLING: L'Italia maschile conquista il Baden Masters

Parte con il punto esclamativo già ad agosto la stagione 2023-24 del curling italiano. Impegnate nei primi tornei internazionali, le Nazionali azzurre hanno chiuso le rispetve competizioni con un gran successo e un ottimo secondo posto.



Splendida la vittoria dell'Italia maschile nel tradizionale torneo Baden Masters, in Svizzera, con una finalissima dominata e chiusa 6-1 contro i britannici del Team Bryce. Secondo posto invece per l'Italia femminile, sconfitta solo in extremis per 6-5 nella finale delle Euro Super Series di Stirling contro le americane del Team Strouse.



Parte dunque come meglio non poteva il percorso della formazione maschile. Joel Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) - seguiti in Svizzera dal direttore tecnico Claudio Pescia - hanno messo in fila sole vittorie dominando dapprima il girone B con risultati netti e rotondi prima di imporsi poi senza patemi anche nella fase ad eliminazione diretta fino al successo odierno in finale.



Questo il ruolino degli azzurri: 10-1 al Team Waddell, 9-0 al Team Brauchli, 9-2 al Team Hostmaelingen e 6-5 al Team Hoesli nel girone B, quindi 6-2 al Team Waddell nei quarti di finale, 8-0 al Team Craik in semifinale e 6-1 al Team Bryce in finale.



"Un inizio di stagione da sogno - il commento a caldo del direttore tecnico Claudio Pescia -. Vittoria meritata oggi in finale e prestazione impeccabile. A giudicare dalle partite di questa competizione pare che i ragazzi non abbiano alcuna ruggine da smaltire dopo la pausa estiva. La squadra ha dimostrato grande dinamica e gestito al meglio sia la comunicazione che le condizioni del ghiaccio".