Ultramarathon du Fallère con Corsini e Collé, l'ultima tappa sabato 5 agosto

Cinque gare da metà marzo a inizio agosto per assegnare la vittoria finale e le maglie finisher. Il Tour Trail della Valle d’Aosta è pronto per il gran finale, quest’anno previsto sui sentieri di Saint-Oyen e di otto comuni limitrofi che ospiteranno la quarta edizione dell’Ultramarathon du Fallère. La prova a cadenza biennale si corre sabato 5 agosto con un programma sportivo vario.

Alle 6 scatterà l’Ultramarathon di 61 chilometri, la gara più lunga dell’intero circuito regionale che prevede il superamento di 5.000 metri di dislivello positivo. Il percorso, da affrontare individualmente, toccherà Aosta, Avise, Gignod, Saint-Pierre, Sarre, Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Nicolas ed Etroubles, con partenza e arrivo a Saint-Oyen, nella zona del campo sportivo di località Prenoud che negli stessi giorni ospita anche la sagra del “Jambon alla brace”. Alle 8 partirà invece il Tour du Fallère di 39 chilometri (2.700 metri D+) che potrà essere corso singolarmente oppure a staffetta di 3 concorrenti con frazioni che vanno dagli 11 ai 15 chilometri.

Sono oltre 250 i trailer iscritti a una delle tre competizioni e arrivano da Italia, Francia, Svizzera, Gran Bretagna, Belgio, Spagna, Germania, Estonia e Svezia. Sulla 61 chilometri si preannuncia di nuovo bagarre tra l’emiliano Simone Corsini e il valdostano Franco Collé, protagonisti al Gran Trail Courmayeur. Con loro, in griglia di partenza, anche il piemontese Lorenzo Rostagno, Marco Béthaz, Giuliano Cavallo, Enzo Benvenuto e il cuneese Danilo Lantermino. In ambito femminile ci saranno Emilie Collomb, Marcella Pont e con ogni probabilità Lisa Borzani, mentre sulla 39 chilometri i nomi da tenere in considerazione sono quelli di Camilla Calosso e Fabiola Conti e di Massimo Farcoz.

A una prova dalla conclusione, la piemontese Camilla Calosso è leader del Tour Trail Valle d’Aosta con 85,73 punti, contro i 75,07 di Marcella Pont e i 65,62 di Daniela Marchi. La classifica maschile è comandata da Lorenzo Rostagno (92,32 punti) che precede Andrea Dellavalle (91,14) e Joel Janin (88,97). Premiazioni finali il 15 ottobre, in occasione del Vertical Mont Mary di Saint-Christophe.

Le iscrizioni alle gare di Saint-Oyen dovranno essere formalizzate sul sito irunning.it entro le 24 di giovedì 3 agosto. I pettorali potranno essere ritirati venerdì 4 dalle 11 alle 13 da Technosport (Plan Felinaz) poi dalle 17 alle 19 oppure sabato all’alba direttamente a Saint-Oyen.

Sabato 5 agosto è inoltre prevista una passeggiata solidale organizzata in collaborazione con l’Associazione diabetici della Valle d’Aosta. Il tracciato misura 7,5 chilometri con un dislivello positivo di 400 metri. Non è previsto l’orario di partenza, ogni partecipante potrà decidere di iniziare la passeggiata, da solo o in gruppo, tra le 9 e le 10. Iscrizioni online su irunning.it oppure sul posto.

I vincitori sono attesi tra le 12.30 e le 13, le premiazioni sono previste alle 16, quando avverrà anche l’estrazione dei numerosi premi messi a disposizione dai partner che ancora una volta hanno deciso di sostenere l’Ultramarathon du Fallère.