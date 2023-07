Cpnclusa la maratona Torgnon Chevaux 2023

Cinque i concrsi svolti in altrettanti fine settimana, 2 Nazionali di salto ostacoli A3*, 1 gara internazionale di endurance e nuovamente 2 nazionali di salto A3* stelle a chiudere la kermesse.

243 i binomi partenti per le ultime 4 giornate di gara, molti anche i valdostani al via: Caputo Demetra, De Silva Greta Maria Teresa vincente in C10 sabato 29/7/23, Faruolo Matilde terza classificata nella L70 di giovedì 27/7/23, Grange Sophie, Grasso Giulia, Jaquemod Alexia, Maquignaz Margherita, Oddone Sara, Orellier Viola prima con De Haribo nella B90 di venerdì 28/7/23, Irys Marinella Rini Cirelli vincente nella C130 di venerdì 28/7/23.

Oggi si è disputato il Gran Premio Matterhorn Alpine Crossing, vinto da Carlo Spaggiari in sella a Centacco, seconda classificata Cecilia Bossi su Chester Blue, terzo nuovamente Carlo Spaggiari su Inspiration.