Hockey ghiaccio: Si chiude il raduno di Fondo - Al via i raduni della Nazionale femminile e delle giovanili

Cinque giorni di allenamenti per gli Azzurri, che torneranno a riunirsi a novembre. Lunedì partono i camp della Nazionale femminile e delle giovanili U16, U17, U18 e U20

E' giunto ieri al termine il raduno estivo della Nazionale Italiana di hockey su ghiaccio, che si era ritrovata da lunedì pomeriggio a Fondo, in Trentino, dove ha svolto cinque giorni di allenamento sul ghiaccio e a secco presso il Palasmeraldo.



Sotto la guida dei coach Mike Keenan e Mike Pelino, così come degli assistenti Fabio Armani e Giorgio De Bettin, dell'allenatore portieri David Jamieson e del preparatore atletico Turo Virta, un roster molto giovane ha avuto modo di mostrare le proprie qualità e riprendere confidenza con il ghiaccio alcuni mesi dopo il termine dei campionati e a poche settimane dal via della nuova stagione. Sono diversi gli impegni in vista per gli Azzurri nel corso dei prossimi mesi. Si ripartirà a novembre, quando la Nazionale parteciperà a un torneo amichevole a Budapest, in Ungheria. Quest'anno verrà sfruttata anche la pausa internazionale di dicembre, quando verranno giocate su suolo italiano due amichevoli ancora da definire, poi ancora a febbraio altre due sfide alla Slovenia. Tutto in preparazione ai Mondiali di Prima Divisione Gruppo A, in programma dal 28 aprile al 4 maggio 2024 alla Sparkasse Arena di Bolzano, quando ci si giocherà la promozione con Ungheria, Slovenia, Corea del Sud, Romania e Giappone.



Raduni e amichevoli anche per la Nazionale femminile e le giovanili

Lunedì 31 luglio la Nazionale femminile, che qualche settimana fa si era riunita a Bressanone per delle sessioni di allenamento a secco e test fisici del CONI, tornerà sul ghiaccio nel raduno di Vipiteno, al termine del quale sono previste due amichevoli contro l'Austria: le sfide andranno in scena venerdì 4 agosto, alle 19:15, e sabato 5 agosto, alle 12:30. Insieme a coach Massimo Fedrizzi, sul ghiaccio ci saranno anche due guest coaches e una scouting coach: sono le canadesi Kayla Tutino, Stephanie Poirier e Sharrel Bourbeau.



Dal 31 luglio al 5 agosto si ritroveranno alla WürthArena di Egna anche le Nazionali maschili U16 (allenatore John Parco), U17 (allenatore Luca Felicetti), U18 (allenatore Robert Chizzali) e U20 (allenatore Giorgio De Bettin): in programma allenamenti, test fisici e amichevoli giornalieri tra U16 e U17 e tra U18 e U20.

