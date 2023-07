Equitazione: grande successo per il 26esimo Trofeo Les Grandes Montagnes

Lo scorso venerdì, dopo una settimana di stop, in cui si è svolto il 26° Trofeo Les Grandes Montagnes, gara internazionale di endurance; riprende Jumping Torgnon. Il terzo weekend di Salto Ostacoli a Torgnon è andato sold-out con 240 binomi al via. Amazzoni e cavalieri provenienti da diverse regioni italiane, tra cui la Puglia, si sono cimentati nei percorsi studiati dal Direttore di Campo Chiara Dell’Erna, emozionando il numeroso pubblico presente.

Il clou del concorso si è avuto domenica 23 luglio, quando si è svolto il Gran Premio vinto con 0 penalità nelle due manches da Stefano Piana su Callucia VH Bloemenhof Z, seconda classificata Alessia Monteleone su Chavertara PS, terzo posto per Filippo Friggerio su Cornelia Du Ruisseau; ottimo risultato anche per Vittoria Scognamiglio su Bach Des Coeuries Z che, reduce dal successo ai campionati Europei Junior, si è classificata settima.

A premiare i vincitori della categoria più importante del concorso l’Assessore al Turismo, Sport e Commercio Giulio Grosjaques: “Una manifestazione unica nel suo genere in Valle d’Aosta e non solo. Torgnon oltre a confermarsi modello di riferimento per quanto concerne la stagione invernale per le piccole stazioni, si sta caratterizzando come la località valdostana regina dell’equitazione. Noi come Regione Valle d’Aosta non possiamo che sostenere convintamente questo tipo di manifestazioni, che offrono agli atleti, oltre alla gara in sé, anche la possibilità di godere di panorami e di attività stupende sul nostro territorio”. Presente alla premiazione oltre all’ assessore regionale il sindaco di Torgnon Lorena Engaz: “Ringrazio tutti per essere oggi qui a Torgnon…Torgnon e l’equitazione un rapporto che dura ormai da anni e deve continuare a durare negli anni, Torgnon è la capitale alpina dell’equitazione.”

Giovedì prossimo inizierà il quarto ed ultimo weekend di Jumping Torgnon 2023, che si chiuderà con il “Gran Premio Matterhorn Apine Crossing”.

PRIMI POSTI JUMPING TORGNON 21-23 LUGLIO 2023

VENERDI

GIOVANI CAVALLI 6 ANNI

LORIS CAVALLO - MEGARA D'ACCEGLIO

C 135

GIULIO CARPIGIANI – CHACOBEL

C 130

GIULIO CARPIGIANI – ATHINIA

C 120

LUDOVICA CACCIOTTI – STARQUINTO

C 115

LISA PELLEGRINO – CHICAGO

DEBUTTANTI LP60

TOMMASO LACCHINI – BROWNEN

L 70

ROBERTA CRESPI – JOLLY

LB 80

CECILIA FERRANTE – AMY

B90

CLEMENTINE BRENAUT – COSTARICA

B 100

LUDOVICA BRUN - VOLTIGE DU BISSON

B 110

MICHELLE MAFFEI – QUIRINO

Sabato

6 ANNI

GIULIO CARPIGIAN - RANDY VD BISSCHOP

LP60

TOMMASO LACCHINI – BROWNEN

L 70

TOMMASO LACCHINI – BROWNEN

LB80

CECILIA FERRANTE – AMY

B 90

CECILIA FERRANTE – AMY

B100

CLEMENTINE BRENAUT – COSTARICA

B 110

MICHELLE MAFFEI – QUIRINO

C115

LISA PELLEGRINO – CHICAGO

C 120

VIRGINIA DONEDA - POCEIDON DE MAI

C 125

DILETTA BORRA - BEST OF DUVERIE

C 135

GIULIO CARPIGIANI – ATHINIA

C 130

PAOLO NUTI - NOVELLE VH EEGDEKEN

DOMENICA

6ANNI

GIULIO CARPIGIANI - CABALLATAGA PS

C115

GRETA GARELLA – A.C.A.B.

C 120

DILETTA BORRA - BEST OF DUVERIE

C130

VERONICA DI FRANCO - GREAT MOVIESTAR

C135 GP

STEFANO PIANA - CALLUCIA VH BLOEMENHOF Z

LP60

BEATRICE DIGITALI - INCOCCO FINALLY

L 70

TOMMASO LACCHINI – BROWNEN

LB 80

CECILIA FERRANTE – AMY

B 90

ROBERTA CRESPI – HENZO

B 100

CLEMENTINE BRENAUT – COSTARICA

B 110

DOMIZIANA ALLEGRA VILLI - CONTENDRA VAN POTTELBERG