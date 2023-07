Atletica paralimpica: presentata la squadra azzurra per i Mondiali di Parigi dall’8 al 17 luglio. Porru (Fispes), “non un punto di arrivo ma di partenza”

“Dopo le incredibili imprese di Tokyo non vediamo l’ora di vivere altre grandi emozioni in un evento che di fatto ci proietta verso i Giochi del 2024”, sono state le parole di Luca Pancalli, presidente del Cip, “L’Italia, ancora una volta, si presenterà con un gruppo forte e competitivo desideroso di scrivere altre pagine memorabili di questa disciplina”. Saranno oltre 1200 gli atleti provenienti da 107 Paesi di tutto il mondo che si contenderanno le medaglie in palio nelle 171 gare in programma nello stadio Charlety della capitale francese, gare che metteranno in palio i pass per le Paralimpiadi di Parigi 2024, attribuiti automaticamente di diritto per nazione ai primi quattro classificati di ciascuna competizione. “C’è grande emozione per questo Mondiale, visto che la pandemia ci ha tenuti a lungo lontani dalle piste e dalle pedane”, ha dichiarato il presidente Fispes Sandrino Porru, “ogni risultato che sarà raggiunto a Parigi non sarà un punto di arrivo, ma di partenza e ripartenza verso gli obiettivi che ci attendono”. Intervenuti alla presentazione anche Orazio Scarpa, Stefano Gallo, Martina Caironi, Monica Contrafatto, Ambra Sabatini e Giuseppe Campoccio.

Questa la lista completa delle donne convocate: Martina Caironi (Fiamme Gialle) 100, salto in lungo T63; Monica Contrafatto (Paralimpico Difesa) 100 T63; Arjola Dedaj (Non Vedenti Milano) 100, salto in lungo T11 (Guida: Alessandro Galbiati); Giuliana Chiara Filippi (Atletica Rotaliana) 100, salto in lungo T64; Assunta Legnante (Anthropos Civitanova) getto del peso, lancio del disco F11 (Guida: Roberto Minnetti); Valentina Petrillo (Omero Bergamo) 200, 400 T12; Ambra Sabatini (Fiamme Gialle): 100 T63.

Questa la lista completa degli uomini convocati: Riccardo Bagaini (Sempione 82) 400 T47; Fabio Bottazzini (Polha Varese) 100, 200 T64; Giuseppe Campoccio (Paralimpico Difesa) getto del peso, lancio del giavellotto F33; Marco Cicchetti (Fiamme Azzurre) 100, salto in lungo T44; Ndiaga Dieng (Paralimpico Difesa) 1500 T20; Maxcel Amo Manu (Fiamme Azzurre) 100, 200 T64; Alessandro Ossola (Fiamme Azzurre) 100 T63.