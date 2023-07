Lo Stade Valdôtain Rugby sta ospitando in questi giorni ragazzi provenienti da tutta Italia per partecipare al Camp Griff

Lo Stade Valdôtain Rugby in questi giorni sta ospitando ragazzi provenienti da tutta Italia per prendere parte al Camp GRIFF, in esclusiva nazionale proprio a Sarre. Due settimane di attività specializzate e dedicate al ruolo di mediano di mischia.

Il CAMP è organizzato da Paul Griffen, ex rugbista a 15 di origine neozelandese, allenatore di rugby a 15, per 14 stagioni mediano di mischia e poi capitano del Calvisano, con cui ha vinto 4 titoli di Campione d'Italia.

Insieme a Paul partecipano al CAMP come allenatori anche Guglielmo Palazzani, Giancarlo Bertocco e Jeronimo Gramajo.

Dettagli del CAMP:

CAMP 1 > dal 2 all’8 luglio 2023, per i ragazzi 2010, 2009, 2008, 2007

CAMP 2 > dal 9 al 15 luglio 2023, per i ragazzi 2008, 2007, 2006, 2005

Il CAMP prevede un lavoro di potenziamento su tutti i componenti per aumentare e sviluppare ogni skills richiesta per giocare il ruolo di mediano di mischia. Le mattine sono dedicate agli allenamenti di rugby, mentre i pomeriggi sono dedicati a varie attività ricreative e sportive alla scoperta del territorio valdostano.