Rammarico per Eleonora Marchiando: niente EuroTeam

C’è chiaramente del rammarico per la notizia dell’esclusione dal quartetto azzurro della 4x400 mista, a chiusura dei Campionati Europei a squadre dell’aostana del Centro Sportivo Carabinieri Eleonora Marchiando. Lo staff tecnico della nazionale ha formalizzato il quartetto che, rappresentando i colori azzurri, chiuderà la kermesse dell’EuroTeam a Chorzow in Polonia. A correre saranno: Edoardo Scotti, Ayomide Folorunso, Alessandro Sibilio e Alice Mangione. Per Eleonora Marchiando non c’erano certezze di essere in gara in quanto quattro erano le ragazze convocate per la 4x400 mista e al palo, riserve, sono rimaste le due portacolori del CS Carabinieri: Anna Polinari ed Eleonora Marchiando.