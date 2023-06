Buone prove per Vallet, Milani, Framarin, Mortara, Pivot e Pallais nelle gare in Puglia

Trasferta in Puglia, a Gagliano del Capo, in provincia di Lecce, dove sabato 24 giugno si è tenuto il Trofeo Ciolo, valido per l’assegnazione del Campionato Italiano per Regioni della categoria Cadetti/e di corsa in montagna. L’appuntamento per i giovani è stato organizzato a partire dalle ore 18:00 su di un tracciato di poco più di 2km per la prova femminile e 3km per quella maschile. Otto le rappresentative presenti che si sono sfidate per la conquista del titolo nazionale per rappresentativa regionale. Il successo non è sfuggito al team lombardo che si è imposto nelle tre classifiche: Femminile, Maschile e Combinata. La nostra formazione si è egregiamente difesa, sesta in campo femminile, settima al maschile e sesta in combinata. Sotto la guida del consigliere regionale Alessandro Nicco, il migliore piazzamento lo ha centrato Sylvie Vallet (Cogne) che ha concluso la sua prova portando a casa un notevole sesto posto individuale con il tempo di 10’21”, nella gara vinta dalla trentina Paola Parotto in 9’57” e podio completato dalla lombarda Matilde Mologni (10’00”) e dalla toscana Isotta Paiotti (10’06”). A completare la compagine rossonera le compagne Francesca Milani e Giulia Framarin, anche loro tesserate Cogne, che hanno concluso nelle posizioni di rincalzo, rispettivamente al 19esimo (11’53”) e 20esimo posto (12’24”). Al maschile, a livello individuale la prova della categoria Cadetti è stata vinta dal piemontese Matteo Bagnus (13’22”), seguito dal lombardo Federico Orlandi (13’27”) e dal trentino Nicola Girardini (13’31”). In un contesto altamente competitivo il terzetto valdostano, della Calvesi, si è inserito rispettivamente al 15esimo posto con Cristian Pivot (14’54”), al 18esimo con Fabio Pallais (15’20”) e al 19esimo Semmi Mortara (15’34”)