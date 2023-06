Atletica: Bravi gli allievi dell'Atletica Cogne

Trasferta in terra veneta, a Caorle, che ha retto egregiamente l’invasione degli oltre mille partecipanti provenienti da ogni regione d’Italia. Il caldo ha chiaramente influito sulle prestazioni, anche se questa non è un’attenuante, visto che il contesto è stato quello, non ottimale, per tutti i partecipanti.

I quattro individualisti, a cui si sono uniti tre staffettisti e la riserva Mattia Berlier, hanno vissuto una tre giorni intensa che ha permesso loro di garantirsi un’importante esperienza. Per tutti non c’erano aspettative e ambizioni particolari, ma l’opportunità di vivere un weekend in un contesto importante con alcuni coetanei che tra pochi anni sapranno scrivere e guadagnarsi spazi nell’atletica che conta.

Ha festeggiato i 16anni a Caorle Nicole Dellio, velocista della Cogne che venerdì mattina è stata la prima del gruppo valdostano a calcare l’impianto da otto corsie dello Stadio Chiggiato. Impegnata nell’agguerrita prova dei 100metri, Nicole ha certamente pagato l’inesperienza e quella normale agitazione di chi si presenta in un contesto di altissimo livello come un campionato italiano.

L’allieva di Adriano Sposato, inserita nella terza delle quattro batterie del programma, ha concluso in 12”86, una prestazione che le ha portato in dote la settima posizione della sua batteria ed il 25esimo piazzamento finale. In chiusura della prima delle tre giornate dei tricolori Allievi, il programma ha previsto le due prove dei 2000 siepi.

Accompagnati dal tecnico societario Michele Saba il primo a scendere in pista è stato Etienne Mappelli che nella prima delle due serie della prova maschile ha concluso in 6’45”85, una performance per il quasi 16enne aostano che gli ha consegnato il 31esimo posto finale.

Martina Milani, Etienne Mappelli

Sotto gli 8minuti è stato invece il tempo, sempre sui 2000 siepi, ma al femminile ottenuto dalla 16enne di Charvensod Martina Milani (Cogne) che nella prima esperienza nei nazionali Allievi ha preso parte alla seconda e più agguerrita serie concludendo in 7’59”45 un tempo che le ha consegnato la 27esima piazza finale.

In gara nella seconda giornata il quarto individualista della Cogne Aosta, Gabriele Saba (nella foto), iscritto negli 800 metri. Il 17enne di Aymavilles, inserito nella terza delle quattro serie in programma per la gara del doppio giro di pista, ha concluso in 1’59”78, riscontro cronometrico che gli ha garantito la 25esima posizione finale, tra i 43 atleti che hanno trovato posto in classifica.

Domenica in chiusura della tre giorni tricolore per i migliori under18 d’Italia, la partecipazione della staffetta 4x400 maschile, dove il quartetto Cogne composto Luca

Biondi, Andrea Carrozzino, Etienne Mappelli e Gabriele Saba, impegnato nella terza serie ha chiuso nel tempo di 3’35”91, prestazione che li ha inseriti al 27esimo posto finale sui 39

team in classifica.