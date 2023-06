Festa del Rugby, importante successo per la competizione dello Stade Valdotain

Nel corso della serata di venerdì, dopo la cena sociale dello Stade Valdotain Rugby, ci sono state le premiazioni per la stagione 2022/2023. Di seguito l’elenco delle premiazioni:

Premiate tutte le categorie in campo in questa stagione: tutti gli atleti hanno ricevuto una sacchetta giallo/nera in ricordo di questa stagione 2022/2023.

Premio Leone Giallonero, assegnato dagli allenatori di ogni categoria, ad alcuni atleti che si sono distinti per impegno, costanza e passione. U7: Dylan Duroux - U9: Elia Pierini - U11: Liam Porliod - U13: Bryan Condò - U15: Matteo Sebastiani - U17: Massimo “Riccio” Marchesini - Seniores: Stefano “Mini” Gontier - Old: Daniele “Shining” Franco - Femminile: Charlotte Toro.

Premio “Personaggio Stade dell’anno”: Max Lodi, che da anni si dedica ai ragazzi

Premio “Carriera”: Roberto Bonino, da 20 anni che segue il settore Propaganda

Riconoscimento all’atleta Francesco Calosso che entra da settembre in Accademia Federale a Milano.

Riconoscimento a Letizia Mellini, prima donna arbitro in Valle d’Aosta

Riconoscimento a Rossana Aquadro, che sostituisce come delegata FIR da settembre Marco Curighetti, che ringraziamo per l’impegno e la serietà profusi in questi anni.

Tornei alla Festa del Rugby 2023

Squadre partecipanti Femminile Juniores e Seniores - Franchigia S. Mauro (con tesserate Stade Valdôtain Rugby) - Franchigia Tortona (con tesserate CUSPO) Nessun vincitore, partite giocate in amichevole Squadre partecipanti Old - I Manovali Stade - Rugby Lecco - Le orche della PRO Recco - Old Blacks Milano - I Rinoceronti Torino - Highlander Torino - Biella-Alessandria - Mosquitos Seregno

VINCITORE TORNEO OLD: Le orche della PRO Recco I Manovali Stade 2^ classificati Squadre partecipanti Triangolare Under 17 - Chambéry Rugby - San Mauro - Stade Valdôtain-Ivrea

VINCITORE TORNEO U17: Le 3 squadre vincono una partita a testa del triangolare Squadre partecipanti Seven Seniores - Stade Valdôtain - Ivrea - Cus Torino - Moncalieri

VINCITORE TORNEO SEVEN SENIORES: CUS Torino Stade Valdôtain 2^ classificati Squadre partecipanti Propaganda U13, U11, U9 e U7 - Stade Valdôtain - Rugby club de Fillière (Annecy) - Vespe Cogoleto Rugby - San Mauro Rugby - Pro Vercelli Rugby - Amatori/Santa Rita Novara - Chieri rugby

VINCITORE TORNEO UNDER 13: Vespe Cogoleto Rugby Stade Valdôtain Rugby 4^ classificato

VINCITORE TORNEO UNDER 11: Rugby Club de Fillière (Annecy) Stade Valdôtain Rugby 2^ classificato

VINCITORE TORNEO UNDER 9: Amatori/Santa Rita Novara Stade Valdôtain Rugby 6^ classificato

VINCITORE TORNEO UNDER 7: Rugby Club de Fillière (Annecy) Stade Valdôtain Rugby 4^ classificato Squadre partecipanti Under 15 - Stade Valdôtain-Ivrea - San Mauro Ruby VINCITORE TORNEO UNDER 15: San Mauro Rugby