Ippica: Alessia Lustrissy brilla alla 120 km a Castiglione del Lago

Dopo la vittoria in Slovacchia di aprile, Alessia Lustrissy in sella a Benemir Des Egas conferma la buona preparazione e forma di quest’anno chiudendo il campionato italiano endurance riservato agli young riders con il 6° posto ottenuto sabato 17 giugno a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia in Umbria, nella 120 km della CEIYJ2.

Una gara difficile con terreni duri e caldo. Ripartiti per l’ultimo giro in 4ª posizione a soli 3 minuti dal primo hanno poi chiuso al sesto posto dopo una brutta caduta di cavallo e cavaliere sull’asfalto. Per fortuna questo non ha impedito al binomio di continuare e di portare comunque a termine in ottime condizioni la gara a 17,6 km/h di media e a soli 5 minuti dal primo portandosi a casa una bella soddisfazione