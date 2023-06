Calcio: Ritiro sperimentale del Cagliari in Valle d'Aosta

Roma non è stata costruita in un giorno. Massima dal sapore vintage che però è attualissima per il momento in casa Cagliari. La società rossoblù, dopo la promozione al cardiopalma in Serie A, sa bene che il tempo per le vacanze è strettissimo. Dal 10 di luglio la squadra si ritroverà agli ordini di Claudio Ranieri per il pre-ritiro ad Asseminello prima della partenza il 24 per la Valle d’Aosta. Il calciomercato, come sempre, avrà tempi dilatati ma il club vuole gettare le basi per un’annata tranquilla in massima serie già a partire dalla prossima settimana.

I rossoblu isolani soggiorneranno in Valle dal 24 luglio al 4 di agosto, il Cagliari calcio sarà in Valle d'Aosta, tra Châtillon e Saint-Vincent, per il ritiro estivo pre campionato. Lo annuncia l'assessore regionale allo Sport Giulio Grosjacques, durante la consueta conferenza stampa della giunta regionale. La squadra, che dalla prossima stagione calcistica giocherà in serie A, si allenerà allo stadio Brunod di Châtillon e sarà protagonista di tre amichevoli in programma il 26 e il 29 luglio e il 2 di agosto allo stadio Perucca di Saint-Vincent.

"Non sono ancora i noti i nominativi delle squadre che parteciperanno", afferma Grosjacques. Che spiega: "L'iniziativa nasce dall'imprenditoria privata e ha visto in questi giorni il coinvolgimento dei Comuni di Châtillon e Saint-Vincent. Al momento l'amministrazione regionale non ha nessun costo su questa iniziativa ma il Cagliari Calcio ha chiesto l'eventuale interessamento della Regione alla promozione turistica sui canali social e sulle attività veicolate dagli strumenti del Cagliari Calcio. Della proposta di collaborazione ne parleremo nelle prossime settimane con la società, che tra l'altro in termini di diffusione sui social è l'ottava società di calcio in Italia, quindi con un bacino importante di tifosi e di seguito sui social". E conclude: "Sarà un anno sperimentale. Se ci sarà reciproca soddisfazione da parte dell'amministrazione regionale e della società è ipotizzabile un accordo biennale per il 2024 e il 2025".

Per tornare al Cagliari, quella che verrà sarà infatti la settimana degli incontri milanesi e del continuo contatto telefonico tra il tecnico Claudio Ranieri, il direttore sportivo Nereo Bonato e il presidente Tommaso Giulini. I temi sul piatto sono tanti, dalla costruzione della nuova rosa per la A, fino ai primi nodi di calciomercato per arrivare ad alcuni aggiustamenti di contratto, su tutti il tema del rinnovo per Nahitan Nandez. Partendo proprio da quest’ultimo elemento sulla tavola rotonda rossoblù: il giocatore al momento è in vacanza in Spagna con la compagna, la società spinge per chiudere il prima possibile la partita, dall’altra parte c’è però anche il procuratore dell’uruguaiano che prende tempo per trovare una quadra che accontenti tutti. Il legame creato dall’ex Boca Juniors con l’Isola è ormai evidente e potrebbe essere il collante giusto per il nuovo sì, anche se con Nandez il tira e molla, lo insegna la sua storia in Sardegna, può essere sempre dietro l’angolo.