Calcio. "Telcha Trophy", grande successo per il torneo di Pollein (FOTO)

Le sei squadre partecipanti si sono sfidate nel Trofeo Telcha mettendo in campo ben 96 piccoli atleti con la Formula Torneo che prevedeva un girone unico all’italiana e più in dettaglio il sabato un girone di andata e la domenica un girone di ritorno per un totale complessivo di 30 incontri in totale; stessa formula è stata adottata per la famosa e attesa “Sfida ai rigori” con oltre 120 spettatori che hanno animato gli spalti. Rilevanti sono stati anche i numeri dell'ospitalità con 320 pasti serviti dall’Assist Caffé in collaborazione con la Proloco di Charvensod.

Nei due giorni di manifestazione, per la prima volta in Valle d’Aosta, il TT ha ospitato “FAST FOOT CREW”, con gli atleti del Calcio Freestyle: