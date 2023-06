Atletica: Causa meteo rinviata seconda giornata dei CDS

Questo fine di primavera ha portato con sé nel nord Italia, e il Piemonte non è stato certo esentato, diverse precipitazioni particolarmente violente, l’ultima delle quali si è avuta domenica pomeriggio ad Alessandria dove pioggia e vento hanno reso impossibile la seconda giornata della fase regionale dei campionati di società su pista riservati alla categoria Allievi.

A decretare la resa il danneggiamento del sistema di cronometraggio che ha costretto tutti i presenti a rientrare alle proprie abitazioni.

Disputata invece regolarmente la prima giornata dove si sono posti in evidenza la velocista della Cogne Nicole Dellio, capace di migliorare il proprio personale correndo la distanza dei 100 metri in 12”50, prestazione che le ha garantito la seconda piazza assoluta, oltre a limare il personal best di 10 centesimi di secondo.

Sullo stesso secondo gradino del podio ha concluso positivamente sabato la sua prova dei 1500 metri Gabriele Saba, in forza anche lui alla Cogne, che ha chiuso in 4’10”33 a pochi centesimi dalla suo migliore performance (4’10”06).

La due giorni dedicata agli Allievi assegnava anche i titoli regionali di staffetta e, nella prima giornata, a conquistare la maglia di campione valdostano nella 4x100 sono stati, sia al femminile che al maschile i quartetti della Cogne Aosta.

Nicole Dellio

Risultati (sabato). Femminile – Mt 100 2a Nicole Dellio (Cogne) 12”50, 34a Cloe Plater (Calvesi) 14”50; Mt 400 13a Matilde Florio (Calvesi) 1’14”07; mt 1500 1a Corinne Beltrami (Calvesi) 5’09”97, 5a Eleonora Cordone (Cogne) 5’34”53; Mt 100hs 14a Giorgia Abbate (Calvesi) 17”97, 15a Vittoria Ramanzin (Cogne) 18”25; Alto 6a Martina Milani (Cogne) 1m45, 8a Cloe Plater (Calvesi) 1m40; Peso 3kg 10a Martina Raso (Cogne) 6m75, 12a Matilde Florio (Calvesi) 5m58; Martello 3kg 7a Kirsten Goyet (Cogne) 30m99, 12a Giorgia Abbate (Calvesi) 20m26; Staffetta 4x100 7a e campione regionale di categoria Atl Cogne (Martina Milani, Vittoria Ramanzin, Kirsten Goyet, Nicole Dellio) 54”78;

Maschile – Mt 100 10° Mattia Berlier (Cogne) 12”00, 22° Gabriele Leone (Cogne) 12”33, 23° Mathieu Barmasse (Cogne) 12”37; Mt 400 8° Andrea Carrozzino (Cogne) 54”26, 11° Luca Biondi (Cogne) 55”78, 20° Micael Recaldini (Cogne) 1’12”04; Mt 1500 2° Gabriele Saba (Cogne) 4’10”33; Mt 110 Hs 1° Marco Lanteri (Cogne) 18”29; Triplo 5° Mattia Mancini (Cogne) 11m79, 7° Daniel Pizzurro (Cogne) 11m53; Staffetta 4x100 5° e campione regionale di categoria Atl Cogne (Gabriele Leone, Luca Biondi, Mathieu Barmasse, Mattia Berlier) 46”78