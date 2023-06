Floorball: Ancora un podio per gli atleti valdostani del Floorball

Sabato, in apertura, sono stati in campo gli under 13 del Geas (con il valdostano Gabriel Jorioz dello Sporting Aosta) contro il Monte Marenzo, con vittoria per 12-5 per la squadra di Sesto San Giovanni con 3 reti e un assist per Jorioz. Subito dopo, azione per l'under 19 con l'ultima partita del girone che vide il Geas Sesto, squadra nata dalla collaborazione tra lo stesso Geas, Sporting Aosta e FC Milano, in campo contro i veneti di Serenissima, con vittoria per 12 a 3 (Federico Giacosa, 3 reti e due assist, Marco Giacosa 1 rete).

La domenica fu scenario delle finali per ilterzo e quarto posto, di nuovo tra Geas e Serenissima, con una nuova vittoria questa volta per 25 a 3 (Federico Giacosa, 3 reti e due assist, Marco Giacosa 1 rete) che assegnò al Geas il terzo gradino del podio. A seguito la finalissima tra il Diamante di Bolzano che vinse 9-8 nei supplementari con "golden gol" contro i romani del Black Lion in una partita di alto livello sia tecnico che emozionale.

Il Floorball - Unihockey è uno sport praticato ufficialmente in più di 50 nazioni. Nasce come Floorhockey negli Stati Uniti negli anni '50 dove è utilizzato come mezzo d'allenamento per i giocatori di hockey su ghiaccio ma diventa presto popolarissimo in Svezia, Svizzera e Finlandia. Queste nazioni fondano nel 1986 la IFF (International Floorball Federation). L'IFF organizza dal 1996 i campionati mondiali con periodicità biennale (maschili in anni pari e femminili in anni dispari). La struttura conta oggi 4.000 club e più di 275.000 atleti tesserati.

L'unihockey è un gioco molto veloce che però non permette il contrasto fisico. Durante il gioco è possibile tirare, passare, fare movimento con o senza palla ma sempre senza fare attacchi fisici o cariche diretti all'avversario. Il bastone non va alzato prima o dopo il tiro oltre l'altezza dell'anca. La pallina va sempre controllata con la paletta sotto l'altezza del ginocchio. E' consentito fare un tocco di piede solo se successivamente si ritocca con il bastone, non è consentito fare dei passaggi con il piede o fermarla con le mani.

Non è per altro ammesso: colpire, bloccare, sollevare o calciare il bastone dell'avversario e naturalmente non si può colpire nemmeno gambe o piedi. Per infrazioni gravi i giocatori vengono espulsi per alcuni minuti (2'-5'-10') di gioco costringendo così la squadra a giocare in inferiorità numerica. In generale tutte le situazioni che creano pericolo ai giocatori sono vietate e soprattutto inizialmente, la regola più importante è quella del buon senso.

Le infrazioni vengono punite con un tiro diretto dal luogo in cui vengono commesse e gli avversari devono restare almeno a 2mt dal punto in cui viene battuta la punizione. Se l'infrazione viene commessa dietro le porte si batte dai punti d'ingaggio laterali. Ogni volta che la pallina esce lateralmente (sopra le balaustre) viene rimessa in gioco con una punizione indiretta dal punto più vicino a dove essa è uscita, fatta eccezione per il caso in cui esce dietro le porte, nel quale si procede come nelle infrazioni.