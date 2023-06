Atletica: settimana di miglioramenti per i valdostani

Eleonora Foudraz, Promessa classe 2001 della Calvesi ha centrato sabato 27 maggio nella prima edizione dello Sprint Gala che si è tenuto presso l’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano il primato personale correndo la distanza in 53”74.

Un crono che migliora di 17 centesimi di secondo il primato personale dell’atleta seguita da Patrick Ottoz e che ha permesso all’atleta in divisa rossa di lasciarsi alla spalle azzurre della portata di Raphaele Lukudo, Petra Nardelli e Valentina Vaccari.

Una prestazione, quella della valdostana, che le garantisce il minimo di partecipazione (54”25) per i campionati europei under 23 in programma a Espoo, in Finlandia, dal 14 al 16 luglio. Il 53”74 risulta anche essere il nuovo primato regionale della categoria Promesse che migliora il precedente limite della stessa atleta di 53”91 del 5 giugno 2022, ma al contempo è anche essere la seconda migliore prestazione under 23 nazionale di questa stagione.

Domenica 28 maggio si è registrata la migliore prestazione regionale under 16 della categoria Cadette nella specialità dei 1200 Siepi da parte della giovane portacolori della Cogne Sylvie Vallet.

Nell’impianto del Centro Sportivo “Gino Parzani” di Rodengo Saiano la giovane seguita da Michele Saba correndo la distanza in 4’09”53, ha migliorato il proprio personale di quasi 10 secondi e ha abbassato il precedente limite regionale detenuto da Silvia Gradizzi che nel 2017, con i colori della S.Orso, corse in 4’10”19.