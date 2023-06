Aosta21k: Un weekend di sport e festa per tutta la città

Si chiude il sipario della 1’ edizione della AOSTA21K. L’evento aostano ha saputo animare la città e il territorio con una bellissima manifestazione di spessore supportata dai grandi numeri che l’hanno caratterizzata.

Oltre 2mila partecipanti hanno invaso la città di Aosta colorandola di grande festa ed emozione. Un forte legame tra la città e il suo evento sportivo si è creato a dimostrazione della grande voglia di tutto il territorio di accogliere a braccia aperte runner e turisti di tutto il mondo.

Un weekend di numeri incredibili che rispecchiano le aspettative che ci si era prefissati. Il numero complessivo degli iscritti all’evento è 2085. Un dato che conferma che si è partiti con il piede giusto e che l’evento ha grandissime potenzialità per diventare la manifestazione di running su strada più importante della regione.

Nella mezza maratona, sui 21 Km alla partenza si sono presentati ben 540 iscritti, mentre invece nella CVA 10K Race sono partiti 243 runner con il via dato da Gianni Nuti, sindaco della città di Aosta e da Giulio Grosjacques, Assessore Turismo, Sport e Commercio della Valle d’Aosta.

A completare il numero della giornata di oggi sono poi gli 362 tra runner e camminatori che si sono cimentati nella CAS 5K Buongiorno Aosta e che hanno tagliato il traguardo all’interno dello stabilimento di Cogne Acciai Speciali. Nella Aosta21K la vittoria è stata conquistata dal keniano Bernard Musau Wambua che ha fermato il cronometro a 1.06.56. A completare un podio maschile della 21K, Léonce Bukuru al secondo posto con 1.07.05 e Simone Pessina al terzo con 1.13.13.

Per il successo del campionato valdostano la prima piazza non è sfuggita a Niccolò Biazzetti (Monterosa) che ha concluso in 1h16’00”, 2° Elwis Pieiller (S.Orso) in 1h16’46”, 3° Mikael Mongiovetto (Pont Donnas) 1h18’48”. Nella Aosta21K femminile, invece, la vittoria è andata alla keniana Lenah Jerotich che ha tagliato il traguardo in 1.13.14. A completare il podio sono state la connazionale keniana Nancy Kerubo Kerage con 1.21.56 e l’ucraina della Calvesi Tetiana Gamera con 1.22.18. Il titolo valdostano della mezza maratona per il 2023 è andato a Elisa Brocard (Calvesi) in 1h28’01”, davanti a Stefania Bonjean (Cogne) 1h34’53” e Alessandra Joly (Cogne) 1h43’34”.

Passando alla CVA 10K Race maschile successo per il burundese JeanMarie Janney Niyomukiza in 30.33 che ha battuto Gabriele Beltrami che ha fermato il cronometro a 34.07 e Giorgio Ioppolo con 35.01. Per il titolo valdostano della 10km al maschile la palma di neo campione regionale non è sfuggita a Giorgio Ioppolo (S.Orso) in 35’01”, davanti a Alessandro Benati (Cogne) 35’36” e Yannick Zublena (APD Pont St Martin) 35’58”. Vincitrice della prova femminile sui 10K è stata Catherine Bertone con 37.40, al secondo posto si è classificata Pamela Gabrielli con 39.08, al terzo posto Elisa Rullo con 39.29. La “dottoressa volante” ha fatto proprio anche il titolo regionale su strada nella prova dei 10km e con lei sul podio sono salite Roberta Cuneaz (Calvesi), seconda in 40’43” e Rodica Sorici (Guardia di Finanza Aosta) terza in 41’15”.

A completare il quadro i 940 partecipanti della School & Family del sabato. Un pomeriggio di giochi e sport in allegria, all’interno del Parco Puchoz e del centro di Aosta, dove bambini e ragazzi si sono cimentati in 8 differenti stazioni ognuna con una disciplina sportiva diversa, tra i quali basket, ciclismo, pallavolo, vortex, percorso ad ostacoli e rompicapi proposti da GiocAosta. Quest’ultima ha animato piazza Arco di Augusto nella serata di sabato riempiendola con moltissimi giochi di società e sfide rapide sempre nuove affiancati ad una selezione dei migliori giochi creati da Aosta Iacta Est.

Oltre all’aspetto sportivo, Aosta21K ha voluto mettere in risalto il territorio organizzando nella giornata di oggi il mercantino dello Tsaven di Coldiretti che ha promosso le eccellenze agricole del nostro territorio. La prima edizione si conclude così con enorme soddisfazione degli organizzatori che sono già pronti a partire per realizzare una seconda edizione ancora più ricca di emozioni e grande partecipazione. Titoli valdostani in palio. Nella 21 km al femminile la vittoria è andata a Tetiana Gamera (Calvesi)