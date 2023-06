Soirée Vertikal: Saravalle e Collomb trionfano nella salita di Sainte-Colombe

Alessandro Saravalle ed Emilie Collomb, entrambi tesserati per Lo Contrebadnjé, hanno vinto la gara di Sainte-Colombe, terza e penultima prova del circuito serale e infrasettimanale Soirée Vertikal. Un’altra tappa spettacolare e apprezzata quella di Charvensod, dove circa 250 concorrenti (quasi 300 gli iscritti) hanno prima gareggiato individualmente contro il cronometro e poi festeggiato in una serata finalmente primaverile. Ancora una volta tanto pubblico lungo il percorso, così come le richieste di partecipazione in loco.

La gara assoluta è stata vinta da Alessandro Saravalle, capace di correre i 2 chilometri (350 metri di dislivello positivo) in 13’20”. Ha lasciato a 42” Mathieu Brunod (Lo Contrebandjé) e a 53” Dennis Brunod (Atletica Monterosa Fogu Arnad).

Undici secondi hanno invece separato la vincitrice della gara femminile Emilie Collomb (17’07”; 39a assoluta) da Roberta Jacquin (Atletica Monterosa Fogu Arnad) che ha chiuso seconda in 17’18”. Terzo gradino del podio per Lorella Charrance (Asd Inrun) in 17’24”.

Le vittorie di categoria sono andate agli under 18 Mathieu Cretier (Apd Pont-Saint-Martin) e Asia Meynet (Lo Contrebandjé), agli under 23 Pietro Segor (Atletica Monterosa Fogu Arnad) e Beatrice Bastrentaz (Lo Contrebandjé), agli under 40 Alessandro Saravalle ed Emilie Collomb e agli over 40 Dennis Brunod e Lorella Charrance.

A una sola tappa dalla conclusione del circuito, questi i leader di categoria: Francesco Biasi e Asia Meynet (under 18), Joseph Philippot e Sophie Brunod (under 23), Alessandro Saravalle e Chiara Pino (under 40), Simone Truc (over 40) e Lorella Charrance (over 40).

Mercoledì prossimo, 7 giugno, gran finale a Nus con la Poyà au Petit-Fénis, a seguire la festa di chiusura e l’estrazione di esclusivi premi messi in palio tra tutti gli iscritti all’intero circuito. Torneranno a gareggiare anche i più giovani, rimasti fermi nella tappa di Charvensod.

Con 287 atleti preiscritti, sono chiuse da tempo le iscrizioni per la gara adulti, mentre per la terza e ultima prova di Soirée Enfants (una cinquantina le adesioni finora) è necessario collegarsi al sito irunning.it e confermare la partecipazione entro le ore 18 di lunedì 5 giugno. Non saranno accettate iscrizioni sul posto.