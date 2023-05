Rugby: Stade Valdôtain protagonista con le squadre giovanili

Week end a tema “Festa del Rugby” per alcune categorie Stade Valdôtain Rugby!

L’Under 17 e le ragazze Juniores e Seniores partecipano, infatti, alla Festa del Rugby del San Mauro, giocando alcune partite in amichevole e nel vero spirito del rugby!

L’Under 15 rimane a Sarre, giocando con l’Ivrea e vincendo 54 a 15, grazie alle mete di Tommaso Vestena, Domenico Scarfò, Elia Tropiano, Filippo Malacarne, Matteo Sebastiani, Clemy Ferré.

I piccoli leoncini della Propaganda, domenica 28, si spostano in Piemonte per l’ultima trasferta della stagione: l’Under 13 gioca a Novara, mentre gli Under 7, 9 e 11 a Biella, portando a casa una bella domenica di rugby!