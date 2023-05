Atletica: Elisabetta Munari superlativa ai Campionati Regionali Assoluti Juniores

L’allerta meteo collegata alle forti piogge previste nel cuneese hanno costretto allo spostamento di sede dei Campionati regionali assoluti e Juniores su pista che si sono tenuti sabato 20 e domenica 21 maggio ad Alessandria.

La prefettura della provincia di Cuneo sconsigliando gli spostamenti nella zona ha fatto propendere il comitato piemontese a spostare la due giorni da quella che era la sede a calendario, Mondovì, dirottando il movimento assoluto di Piemonte e Valle d’Aosta ad Alessandria.

Questo cambio di sede non ha evitato la pioggia battente caduta sabato pomeriggio, mentre domenica la situazione è risultata migliore garantendo risultati di più alto livello. La meteo non ha certo invogliato e garantito grandi numeri e solo i più ardimentosi hanno firmato la presenza. Questa doppia riunione oltre ad assegnare il titolo valdostano risultava essere l’ultimo appuntamento per andare a migliorare i risultati validi per il Campionato di Società.

La Calvesi in campo femminile, che prima di questo impegno risultava al 57esimo posto della classifica nazionale, grazie alle prestazioni di Alessandria, ha assolutamente buone chance di guadagnare un posto per entrare nelle finali dei CdS. Diversi sono stati i miglioramenti e tra tutti merita certamente menzione il crono di 1’01”44 nei 400hs ottenuto da Elisabetta Munari (Calvesi), che le ha garantito un netto miglioramento del personale (precedente 1’02”18), la vittoria assoluta, il doppio titolo regionale, essendo Junior, oltre essere la migliore prestazione under20 italiana di questa stagione nel giro di pista con barriere e prestazione che le permette di prendere parte al Challenge che garantisce posti per gli italiani assoluti.

Ha portato punti preziosi in chiave societari Eleonora Foudraz (Calvesi) che si è imposta nella prova degli 800mt in 2’11”61 a pochi centesimi dal personale (2’11”40) centrando un altro minimo per i campionati Promesse. Nella stessa prova, il doppio giro di pista, minimo centrato per la compagna Sveva Nobili (Calvesi) che con 2’16”16 migliora lo stagionale e si guadagna la partecipazione per i nazionali. Prezioso anche il contributo fornito dall’Ucraina della Calvesi Tetiana Gamera capace di imporsi nella prova dei 5000 metri con 17’27”54

In campo maschile il miglior risultato, ottenuto nella prima giornata, sotto la pioggia, è stato quello fatto registrare da Elia Franciscono (Cogne) nei 400 metri che ha corso in 51”13 piazzandosi quinto nella classifica generale, con lo stesso atleta che il giorno seguente ha concluso, vincendo il titolo valdostano dei 200 con 22”91.

Venendo al conteggio di titoli, per i regionali assoluti 27 sono stati i titoli regionali assoluti assegnati e di questi 15 sono andati alla Calvesi, di 9 al femminile e 6 al maschile; 9 alla Cogne (5 al maschile e 4 al femminile), mentre 3 titoli, nel triplo, negli 800 e nei 5000 uomini sono andati a portacolori del Pont Donnas. Per il campionato Juniores 7 titoli sono stati conquistati della Calvesi (4 al femminile e 3 al maschile), uno al maschile per la Cogne. A livello individuale sei sono stati gli atleti valdostani che si sono fregiati del doppio titolo assoluto, con Elisabetta Munari (100hs e 400hs), Maria Bacchetta (200 e 400) e Alessandro Bellini (Lungo e 400hs), tutti Juniores e in forza alla Calvesi, che hanno fatto poker portando a casa anche la medaglia dei regionali di categoria. Per la Cogne Giulia Aresca ha vinto i lanci di peso e martello, Elia Franciscono si è appropriato del titolo dei 200 e 400, Charlotte Siani (Calvesi) si è aggiudicata la medaglia per i concorsi di triplo e lungo, mentre Leon Martinet, mezzofondista della Calvesi, con il successo regionale assoluto nei 1500 ha replicato vincendo anche il titolo Juniores.

Risultati

Donne

Mt 100: Finale 1a e campionessa valdostana assoluta Nicole Dellio (Cogne) 12”87, 2a Giulia Caviglioli (Calvesi); Batterie: Eleonora Foudraz (Calvesi) 12”60, Nicole Dellio (Cogne) 12”72, Giulia Caviglioli (Calvesi) 13”02, Vittoria Ramanzin (Cogne) 14”37. 13”46; Mt 200 1a e campionessa valdostana assoluta e Juniores Maria Bacchetta (Calvesi) 25”93, 2a Nicole Dellio (Cogne) 26”39, 3a Sophie Yon (Pont Donnas) 28”98; Mt 400 1a e campionessa valdostana assoluta e Juniores Maria Bacchetta (Calvesi) 1’02”20; Mt 800 1a e campionessa valdostana assoluta Eleonora Foudraz (Calvesi) 2’11”61, 2a Sveva Nobili (Calvesi) 2’16”16, 3a Corinne Beltrami (Calvesi) 2’29”14; Mt 5000 Tetiana Gamera (Calvesi) 17’27”54, 2a Catherine Bertone (Calvesi) 18’16”29; 100hs 1a e campionessa valdostana assoluta e Juniores Elisabetta Munari (Calvesi) 15”09, 2a Vittoria Ramanzin (Cogne) 19”82; 400hs 1a e campionessa valdostana assoluta e Juniores Elisabetta Munari (Calvesi) 1’01”44; Lungo 1a e campionessa valdostana assoluta Charlotte Siani (Calvesi) 5m31, 2a Aurora Gamba (Pont Donnas) 4m59, 3a Alice Lingeri (Pont Donnas) 4m42; 4a Sophie Yon (Pont Donnas) 3m98; Triplo 1a e campionessa valdostana assoluta Charlotte Siani (Calvesi) 10m65; Peso 4Kg 1a e campionessa valdostana assoluta Giulia Aresca (Cogne) 6m42; Martello 4Kg 1a e campionessa valdostana assoluta Giulia Aresca (Cogne) 41m20, 2a Sabrina Hamadi (Calvesi) 18m19; Disco 1Kg 1a e campionessa valdostana assoluta Kirsten Goyet (Cogne) 25m87, 2a Martina Raso (Cogne) 21m85; Giavellotto gr600 1a e campionessa valdostana assoluta Sveva Nobili (Calvesi) 25m47.

Uomini

Mt 100 Finale 1° e Campione valdostano assoluto Maurizio Pascale (Calvesi) 11”43, 2° Mattia Berlier (Cogne) 11”86, 3° Mathieu Barmasse (Cogne) 12”47; Batteria: Maurizio Pascale (Calvesi) 11”44, Mattia Berlier (Cogne) 12”05, Mathieu Barmasse (Cogne) 12”64; Mt 200 1° e Campione valdostano assoluto Elia Franciscono (Cogne) 22”91, 2° Maurizio Pascale (Calvesi) 23”06, 3° Mattia Berlier (Cogne) 24”11; Mt 400 1° e Campione valdostano assoluto Elia Franciscono (Cogne) 51”13, 2° Timothy Limo (Calvesi) 57”01, 3° Matteo Pagliarin (Cogne) 57”94, 4° Davide Albiero (Calvesi) 1’02”68; Mt 800 1° e Campione valdostano assoluto Niccolò Giovanetto (Pont Donnas) 2’03”33; Mt 1500 Leon Martinet 1° e Campione valdostano assoluto e Juniores 4’12”02; Mt 5000 1° Diego Yon (Pont Donnas) 15’08”22; 3000 Siepi 1° e Campione valdostano assoluto Daniele Tarhia (Cogne) 10’27”78; 400hs 1° e Campione valdostano assoluto e Juniores Alessandro Bellini (Calvesi) 1’00”89, 2° Marco Lanteri (Cogne) 1’06”24, 3° Andrea Carrozzino (Cogne) 1’09”36; Alto 1° e Campione valdostano assoluto Federico Deligios (Calvesi) 1m80, 2° Leonardo Marana (Cogne) 1m60; Lungo 1° e Campione valdostano assoluto e Juniores Alessandro Bellini (Calvesi) 5m97, 2° Andrea Aresca (Cogne) 5m93 Triplo 1° e Campione valdostano assoluto Federico Cafasso (Pont Donnas) 12m64, 2° Daniel Pizzurro (Cogne) 11m57, 3° Davide Albiero (Calvesi) 9m60; Peso Kg7,260 1° e Campione valdostano assoluto Yuri Lemma (Calvesi) 10m72, 2° Juan José Herrera (Calvesi) 10m49; Giavellotto Gr800 1° e Campione valdostano assoluto Luca Biondi (Cogne) 34m30; Martello Kg7,260 1° e Campione valdostano assoluto e Juniores Laurent Plebs (Cogne) 40m42, 2° Yuri Lemma (Calvesi) 27m37, 3° Juan José Herrera (Calvesi) 27m27.