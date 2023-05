Rugby: Stade Valdôtain, l'under 17 supera Biella

Atto conclusivo di una stagione intensa e decisa all'ultima partita con tre squadre arrivate a contendersi la vittoria finale, con il CUS Genova spettatore interessato del risultato dei nostri ragazzi contro il forte Biella. Giornata che minacciava pioggia e invece ci ha regalato un sole caldo. Anche le nuvole si sono fermate per assistere allo spettacolo che andava a cominciare.

La tensione in campo è palpabile anche se la pressione è tutta sul Biella, noi abbiamo diversi risultati che ci possono portare alla vittoria finale, ma ciò non deve farci calare di attenzione. I primi di 10 minuti sono di studio, si cercano i punti deboli avversari e ecco che la fantastica mediana Tarabella-De Meyer confezione un pallone che Maietti regala a Tolnai x una meta strepitosa, all'11° siamo 5 - 0, che Maietti converte in 7 - 0. Ma non abbiamo a che fare con gli ultimi arrivati, non passano 2 minuti e il Biella pareggia trasformando una bella meta corale, 7 - 7.

La pressione dei Lanieri si fa martellante, ma De Meyer riesce con un potente calcio a guadagnare una touche ai 5 metri. Touche vinta dal bravo Ardy che la appoggia per Marchesini che penetra la diversa avversaria e deposita l'ovale in meta , purtroppo non trasformata, e siamo 12 - 7 alla mezz'ora. Sul calcio di riavvio i giovani leoni commettono infrazione, concedendo una punizione ai gialloverdi biellesi che decidono di trasformare 12 - 10. Al 34° un po' storditi dall'errore i giovani valdostani vengono infilati in velocità dal Biella che marca è trasforma per il momentaneo sorpasso 12 - 17.

Non passa un minuto e, sullo scadere della 1a frazione di gioco, sono i nostri gialloneri, oggi con la bellissima divisa eporediese "MAORI" a guadagnare una punizione che Maietti trasforma. Si va al riposo sul risultato di 15 - 17. Primo tempo caratterizzato da molta tensione, con gli ospiti che usano ogni espediente, anche i più biechi, per raggiungere il loro obiettivo.

Si riparte, i nostri ragazzi non cadono nel tranello ospite e salgono in cattedra, iniziano a pressare, sanno che sono a 2 mete dall'apoteosi e le vogliono. È così che al 48°, dopo un'estenuante e martellante pressione, la palla arriva a Moore che schiaccia alla bandierina, sotto la curva del tifo locale che esplode tutta la sua esultanza. 20 - 17, Maietti converte nel momentaneo 22 - 17 con un calcio con una traiettoria che ha dell'incredibile.

I ragazzi del Biella mostrano inquietudine e commettono falli di frustrazione e di rabbia, che andrebbero ripresi e che portano ad un'espulsione temporanea. Dopo la conseguente punizione, non convalidata per un dubbio arbitrale, al 62° lo Stade sfrutta la momentanea superiorità numerica per creare una bellissima giocata, col pallone che arriva a Tolnai che chiude i giochi schiacciando in mezzo ai pali, 4 mete, bonus offensivo ottenuto, il punto che serviva, la panchina in lacrime, il tifo incontenibile, ma si gioca ancora non molliamo meta trasformata dal solito Maietti e si va sul 29 a 17.

I nostri ragazzi placcano ogni ombra gli passi a fianco scatenando le urla di sostegno del numeroso pubblico. Ma nulla possono al 68° quando un sussulto d'orgoglio dei giovani avversari permette loro di limitare il passivo. Meta trasformata e su va sul 29 a 24. Siamo ora all'ultima mischia, potremmo anche permetterci la sconfitta e i Lanieri vogliono vincere: ma non ci stiamo, vogliamo proprio vincere l'ultima mischia, dimostrando la nostra superiorità e scaduto il tempo, Maietti calcia fuori il pallone consentendo all'arbitro di fischiare la fine.

Gioia infinita da una parte e lacrime amare dall'altra. Ma il campo ha dato il suo verdetto confermando la crescita di questo stupendo gruppo di amici da inizio stagione. Sono cambiati gli interpreti, ma per il 2° anno consecutivo siamo campioni, questo è un enorme merito per German, Chris e Vincenzo, gli allenatori che da 2 anni seguono questi ragazzi!