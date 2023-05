Atletica: Grand Prix Ragazzi e Cadetti, brilla Carlotta Giovanetto a Donnas

Terza tappa del Grand Prix Ragazzi e Cadetti promosso dal Comitato regionale Fidal disputato domenica 14 maggio al Crestella di Donnas. I Ragazzi hanno gareggiato sul tetrathlon: 60mt, lungo, vortex e 200hs; i Cadetti under 16 (14-15 anni) hanno potuto disputare fino a un massimo di tre prove scegliendo tra: 80mt, 300hs, 1000mt, marcia, alto, triplo, peso e giavellotto. Sulle piste e pedane dell’impianto di fondo valle, oltre ai club locali non sono mancate le presenze di società piemontesi che hanno arricchito il programma sia a livello numerico che tecnico.

Nella categoria Ragazze, dove 29 sono state le protagoniste, con 2630 punti ha ottenuto il miglior risultato delle quattro prove la portacolori dell’Atletica Pinerolo Stella Piotto; a seguire si sono inserite tre ragazze valdostane, Carola Rosazza Buro (Calvesi) con 2482 punti, risultato delle seguenti prestazioni: mt 60 9”05, 200hs 33”79, lungo 4m14, vortex 26m21. Terza posizione assoluta e seconda tra le atlete della regione si è piazzata Mya Canalini (Calvesi) con questi parziali: mt 60 9”09, 200hs 33”69, Lungo 4m06, vortex 25m59. Quarta e terza valdostana si è inserita Eleonora Dellio (Cogne) che ha chiuso con 2420 punti, con questi risultati: mt 60 8”82, 200hs 32”83, lungo 3m81, vortex 21m41.

Tra i 30 Ragazzi in gara, a dettar legge sono stati i piemontesi che hanno occupato i primi quattro posti della classifica di categoria. Ad imporsi è stato Matteo Boretto (Atl Pinerolo) con 2540 punti mentre il primo dei valdostani, in quinta posizione, è stato Christophe Vierin (Calvesi) che nelle quattro prove ha totalizzato 2329 punti con: mt 60 9”05, 200hs 31”33, lungo 4m35, vortex 46m97. Scorrendo la classifica in settima posizione si è inserito Armin Blanc (Calvesi) con 2213 punti a seguito dei seguenti risultati: mt 60 8”80, 200hs 30”32, lungo 4m09, vortex 34m31. Ottavo della classifica di categoria e terzo tra i valdostani si è inserito Ares Solovyov (Calvesi) con 2038 punti con: mt 60 9”08, 200hs 34”47, lungo 4m00, vortex 46m01.

Salendo di categoria, tra le Cadette in bella evidenza si è posta Carlotta Giovanetto, la 14enne del Pont Donnas che ha prima scaldato i motori prendendo parte alla prova di velocità degli 80mt dove ha concluso con il secondo posto, alle spalle della sola lombarda Delia La Barbera (Iriense Voghera) che si è imposta in 10”24. Carlotta, impegnata nella serie migliore, unica valdostana, ha concluso in 10”43 migliorando nettamente il proprio personale (10”77). Senza storia, invece, la prova degli ostacoli dove il giovane talento del Pont Donnas ha corso i 300hs facendo registrare il miglior tempo in 46”72, limando di 2 secondi netti il proprio personal best (48”72) ottenendo il minimo A per partecipare al criterium nazionale.

Una prestazione che portando in dote 933 punti le ha garantito il successo di giornata nel Grand Prix. Al secondo posto, forte di 764 punti ottenuti nel salto in alto si è piazzata Jade Porceillon (Pont Donnas) con la misura di 1m46 riuscendo a centrare la prima posizione di categoria ed eguagliando il proprio limite. La terza piazza è invece andata a Cloe Zoppo Ronzero (Pont Donnas) che si è distinta nella prova dei 1000 metri con 3’17”75 prestazione che migliora di quasi 5 secondi il precedente limite (3’23”03) e che le ha garantito 723 punti e la terza posizione alle spalle della vincitrice Silvia Perone (Gaglianico) 3’13”05.

Passando ai concorsi, nel triplo la prima delle valdostane è stata Giada Borney (Pont Donnas), terza con 9m58, con vincitrice Dafne Chiavetta (Ivrea) con 10m10; nel peso ha nettamente migliorato il proprio limite Eleonora Zoja (Cogne) che ha scagliato l’attrezzo da 3kg a 7m76, oltre un metro di miglioramento rispetto alla misura (6m74) con la quale si è presentata in pedana, concludendo seconda alle spalle di Arianna Olivetti (Gaglianico) vincente con 9m48. Nel giavellotto (gr 400) la migliore prestazione è stata di Beatrice Viretto (Ivrea) con 20m37, al quarto posto ha trovato spazio la prima delle valdostane, Chiara Graziano (Cogne) che ha scagliato l’attrezzo a 18m80, migliorando decisamente il proprio limite (17m01).

Passando al settore Cadetti, il miglior risultato valdostano ottenuto in questa terza tappa del Grand Prix è stato quello ottenuto nella gara dei 1000 metri da Laurent Cugnach (Calvesi) che si è imposto nel tempo di 2’54”98, totalizzando 653 punti. Il secondo posto nella tappa di metà maggio l’ha conquistata Enea Perfetti (Pont Donnas) nel concorso del salto in alto dove ha superato la concorrenza imponendosi con 1m58, incrementando di 5cm il proprio limite. Enea è anche risultato essere il migliore dei valdostani nella prova dei 300hs, corsa in 47”66 che gli ha dato la quinta posizione nella gara ad ostacoli vinta da Riccardo Ruffinetto (Safatletica) in 42”24.

Il terzo gradino del podio per i valdostani è andato a Emilien Ronc (Pont Donnas) che si è ben comportato nella prova degli 80mt correndo la distanza nel nuovo personale di 10”10 (prec 10”24), tempo che gli ha dato la quinta posizione nella gara vinta da Marco Antonino (Ivrea) in 9”41. Nel triplo, 10m06 è stata la prestazione ottenuta da Edoardo Lingeri (Pont Donnas), terzo nel concorso vinto da Giovanni Salimbeni (Ivrea) con 11m10. Passando ai lanci, protagonista sia nel peso (4kg) che nel giavellotto (gr600) Hervé Plater (Calvesi) secondo nel peso con 9m50, alle spalle di Casey Stabile (Ivrea) che ha scagliato l’attrezzo a 10m95; mentre nel giavellotto ha fatto atterrare l’attrezzo a 32m34 chiudendo terzo nella prova che ha visto imporsi con 35m66 Tommaso Baudino (Atl Mondovì).