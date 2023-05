Atletica: Grand Prix Esordienti, positiva prova dei giovani valdostani

Dopo la pioggia torrentizia che ha costretto lo scorso 1° maggio il rinvio della seconda tappa del Grand Prix, prevista nel programma del Meeting Sandro e Gabre Calvesi, nella mattina di domenica 14 il Crestella di Donnas ha ospitato l’appuntamento atteso dai piccoli della categoria Esordienti, dai 5 agli 11 anni.

Il programma ha previsto per gli Esordienti 5 e 8 il triathlon composto da 40mt, 40hs e vortex, mentre i più grandini Esordienti 10 si sono destreggiati tra 50mt, 50hs e peso. Venti gli Esordienti 5 in campo. Tra le sette bimbe, il miglior risultato complessivo lo ha realizzato Emilie Fontan Tessaur (Pont Donnas) con 7”47 nei 40mt, 5m80 nel vortex, prova vinta dalla compagna di società Margot Hardy con 9m75, e nei 40hs dove Emilie si è imposta in 9”33. In campo maschile, restando tra gli Esordienti 5, la vittoria di categoria è andata a Noah Mongiovetto (Pont Donnas) che ha realizzato le migliori prove sia nei 40mt con 7”77 che nei 40hs con 9”41, mentre con 8m60 si è inserito al sesto posto nel concorso vinto da Filippo Destrotti (Calvesi) con 12m70.

Stesse prove per gli Esordienti 8, (40, vortex e 40hs) dove il triathlon femminile, con sette concorrenti, è andato a Emma Taiariol (Calvesi) impostasi nel vortex con 11m70 e capace di 7”52 sui 40 e 8”75 sui 40hs, dietro a Rhianna Testolin (Cogne) che nelle due prove di corsa ha realizzato i migliori crono con 7”17 nella velocità e 8”58 negli prova di ostacoli. Sedici gli iscritti al Triathlon Esordienti 8 maschile dove il più completo delle tre prove è stato Manuel Atzei (Pont Donnas) migliore nei 40mt con 7”21 e nel vortex con 21m15, mentre l’8”74 ottenuto nei 40hs gli ha consegnato il quarto tempo nella prova vinta da Gabriel Jotaz (Calvesi) capace di 8”51.

Il triathlon Esordienti 10, ha visto l’assegnazione dei Trofei Vivien e Nissen Empereur, inseriti nel programma del Meeting Calvesi. Al femminile, tra le 19 iscritte, la prima posizione è andata a Ilaria Testolin (Cogne) con 7”76 nei 50mt, 4m53 nel peso 2kg e 8”99 nei 50hs, prima in velocità e ostacoli, ma sesta nel concorso di lancio dove con 6m44 si è imposta Martina Sapia (St-Christophe).

Nel Triathlon Esordienti 10 maschile, con 20 partecipanti, la palma del migliore se la è aggiudicata Emanuele Luboz (Calvesi) che ha collezionato 7”98 sui 50mt e 5m97 nel peso e 9”28 sui 50hs, senza imporsi in nessuna delle prove, ma è stato capace di distribuire in maniera efficace lo sforzo. Le prove individuali sono andate a Matteo Debernardi (Cogne) nei 50mt con 7”92 e nei 50hs con 9”07 e a Gael Chevrier (Calvesi) con 8m86 nel getto del peso.