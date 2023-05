Atletica: Campionati Regionali Master, Calvesi protagonista

Trasferta lo scorso fine settimana a Beinasco per la squadra della Calvesi che si è presentata al campo sportivo “Totta” per onorare la fase regionale dei campionati di società Master. Il regolamento prevedeva in questa fase regionale di coprire 13 punteggi per poi poterli migliorare entro il 25 giugno. Ottime chance di guadagnare l’ennesima finale nazionale per gli atleti in divisa rossa che già in questo fine settimane hanno realizzato risultati importanti con tanti punti in cascina.

Risultati Donne – Mt 100 Giuseppina Sergi (SF60) 18”42; mt 200 Roberta Cuneaz (SF50) 33”24; mt 400 Mara Concolato (SF40) 1’31”34; mt 800 Roberta Cuneaz 2’36”17; mt 1500 Catherine Bertone (SF50) 5’14”03; Lungo Maria Luigia Belletti (SF85) 1m34; Alto Sandra Dini (SDF65) 1m26; Peso 2kg Maria Luisa Finazzi (SF75) 8m06, Liana Calvesi (SF75) 4m80, Maria Luigia Belletti (SF85) 4m39; Peso 3kg Domenica Vadalà (SF65) 6m18; Martello 3Kg Paola Rosati (SF55) 31m55, Lucia Minessi (SF50) 21m45; Disco kg1 Dalila Stranieri (SF35) 11m28, Lorella Trabaldo (SF60) 11m16; Disco kg0,750 Liana Calvesi (SF75) 11m80; Giavellotto gr500 Sandra Dini (SF65) 13m98, Lorella Trabaldo (SF60) 8m65; Giavellotto gr400 Maria Luisa Finazzi (SF75) 14m66; Staffetta 4x100 (Sandra Dini, Mara Concolato, Giuseppina Sergi, Marcella Piccinato) 1’10”11

Uomini – Mt 100 Antonino Lo Nano (SM55) 16”51; Mt 200 Jean Paul Chadel (SF40) 26”10; Mt 400 Piero Franciscono (SM55) 1’16”52; Mt 1500 Claudio Lano (SM65) 7’04”38; Alto Luciano Proietti (SM75) 1m19; Lungo Luciano Proietti (SM75) 3m52; Disco Kg1 Alvaro Miorelli (SM70) 34m97, Michelangelo Bellantoni (SM65) 34m08; Peso kg5 Michelangelo Bellantoni (SM65) 10m68; Peso kg7,260 Juan José Herrera (SM35) 10m20; Giavellotto Gr700 Antonino Lo Nano (SM55) 30m30; Martello kg4 Alvaro Miorelli (SM70) 34m34; Martello kg7,260 Juan José Herrera (SM35) 26m19; Marcia 3Km Luigi Vesan (SM55) 22’44”51; Staffetta 4x100 (Luciano Proietti, Claudio Lano, Luigi Vesan, Riccardo Costelli) 1’04”26