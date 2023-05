Bodybuilding: Luca Gambaro in grande evidenza gara nazionale

Luca Gambaro, atleta valdostano di “bodybuilding”, dopo l’ottima prova di qualche settimana fa nel Trofeo Interregionale di Crescentino VC), si è ripetuto nella stessa località, questa volta in una gara nazionale, dove ha conquistato un prestigioso 2° posto.

La competizione, svoltasi lo scorso fine settimana nell’ambito della Federazione nazionale FNBBI (Federazione di Natural Body Building Italia), ha visto Luca salire sul podio nella categoria “Medi-80 Kg”.

Rispetto alla prova precedente, l’atleta valdostano ha migliorato le sue prestazioni in particolare nel “posing”, consistente in una serie di pose obbligatorie, da eseguire correttamente secondo canoni ben precisi.

Grande soddisfazione è stata espressa non solo da Luca ma anche dalla sua compagna-allenatrice, Martina Bianchini, atleta di “bodybuilding” di valore internazionale, che a settembre sarà impegnata ad Alicante per gli Europei nell’ambito dei professionisti. Per Luca, invece, il prossimo impegno è previsto ad ottobre, sempre in Italia.