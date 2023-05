Convittiadi: Grande successo per la 15esima edizione

Dal 30 aprile al 7 maggio si è svolta la quindicesima edizione delle Convittiadi organizzata dal Convitto P. Galluppi di Catanzaro.

I 33 Convitti partecipanti sono stati accolti all'interno di due residence sulla costa tirrenica nei pressi di Lamezia Terme: il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria che ha accolto la maggior parte delle delegazioni (tra cui la nostra) e il Tui Magic Life.

Le Convittiadi erano ripartite lo scorso anno, dopo due anni di interruzione causa pandemia, con una edizione in forma ridotta (solo 25 partecipanti per ogni Convitto). Quest'anno invece la manifestazione è tornata ad essere di grandi dimensioni: 1632 allievi, 186 educatori/docenti accompagnatori per un totale di 1818 persone provenienti da tutto il territorio italiano (Nord, Centro, Sud e Isole).

Le discipline in cui i ragazzi si sono cimentati sono le seguenti: pallavolo femminile, basket misto, calcio a 5 maschile e femminile, beach volley maschile e femminile, atletica ( 100 metri e 4x100), corsa campestre, nuoto, scacchi, calcio balilla, ping pong e tennis. È inoltre prevista la possibilità di presentare un'esibizione artistica in fascia serale.

La delegazione dello Chabod quest'anno era composta da 50 ragazzi: 21 SMALL della secondaria di primo grado (anni di nascita 2010, 2011 e gli anticipatari del 2012) e 29 LARGE della secondaria di secondo grado (anni di nascita 2007, 2008 e gli anticipatari del 2009). 6 gli educatori accompagnatori: Champvillair Hélène (referente del Progetto), Goresi Marco, Pascal Didier, Forte Maria-Chiara, Mandalari Flavia e Pelle Cristina.

“I ragazzi del Convitto di Aosta - commenta la Rettrice Anna Paoletti presente anche lei alla manifestazione - si sono comportati molto bene sia dal punto di vista sportivo che, soprattutto, dal punto di vista disciplinare, ciò che ci rende particolarmente orgogliosi. In effetti, oltre a registrare il record di medaglie, i ragazzi hanno vinto l'ambitissima coppa Fair-play, il premio disciplina assegnato al Convitto che più si è distinto per la lealtà e la correttezza sportiva oltreché per il comportamento rispettoso.”

11 le medaglie vinte:

- Bronzo scacchi a squadre Large con Daniele Dellarole, Joaquin Jiménez, Matteo Pagliarin e Simone sapia.

- Bronzo nel beach volley maschile Large con Bonfanti Diego, Cappelletti André, Collé Riccardo, Corgnier François, Ludovico Forte, Samuele Fusero, Laurent Gaspard e Mattia Zavattaro

- Bronzo nel calcio balilla Small con la coppia Cecilia Zhara Buda e Lorenzo Aste

- Bronzo nella campestre maschile Large con Matteo Pagliarin

- Argento nei 100 metri maschili Large con Tommaso Vestena

- Argento nei 4×100 Large con Laurent Gaspard, Matilde Marino, Serena Molinari e' Tommaso Vestena.

- Argento nella campestre femminile large con Julie Bagnod

-Oro nel ping pong large con Daniele Dellarole

-Oro nel calcio balilla Large con la coppia Cappelletti-Jimenez.

- Oro per i maschi con Pagliarini, Chino-bino, Gaspard e Jimènez campestre a squadre e argento per il Large femminile con Bagnod, Molinari, Marino e Torretta

Le Convittiadi prevedono anche una 'esibizione artistica durante le serata che ha visti come protagonisti Joaquin Jimenez alla chitarra e Daniele Dellarole alla batteria. Emilie Ronc ha invece presentato un pezzo di danza contemporanea e infine 15 ragazze tra grandi e piccole hanno presentato una coreografia collettiva con i pon pon che ha riscosso grande successo.