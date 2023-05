Rugby: Stade Valdôtain a valanga contro San Mauro

Si conclude la stagione per la Seniores dello Stade Valdôtain Rugby. La squadra porta a casa un grande risultato con il San Mauro Rugby per 76 punti a 5, conquistando il 2° posto nella classifica del Campionato Promozione Serie C.

"Una bella partita, un’ottima stagione, sempre supportata da un numeroso pubblico. Grazie ai nostri leoni per averci fatto vedere in questi mesi un bel rugby", dichiarano dal sodalizio valdostano.

"Stagione bella, importante e lunga perché comunque siamo arrivati alla fine che i ragazzi erano veramente stanchi. È stata una stagione importante perché a mio avviso come gioco e organizzazione societaria ci siamo resi conto che per fare il grande salto ci manca ancora qualcosina. Siamo sulla strada giusta - ha commentato il Presidente Francesco Fida - perché la passione che ci mettiamo, in tutte le categorie e gli ambiti dello Stade, è tanta e vuole dire che siamo sulla strada giusta. Quest’anno in più di C, il prossimo, ci aiuterà ad organizzarci ancora meglio, perché è quello che ci serve non solo per approdare alla serie B, ma anche poi per rimanerci nel tempo.

Il desiderio è quello di continuare a costruire bene anche le giovanili, affinché tutta la società sia al 100% per fare il grande salto. Ottima stagione, ringrazio tutti: giocatori, allenatori, direttivo, appassionati che ci hanno seguito e tutti coloro che hanno lavorato per lo Stade, grazie mille".