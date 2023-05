Equitazione: Circoli valdostani protagonisti al "Memorial Ballauri"

Un fine settimana di impegni su più fronti ha visto protagonisti i diversi circoli e binomi valdostani nelle discipline dell’Endurance, del salto ostacoli e nelle discipline FISDIR.

Endurance

Nell’endurance i circoli ippici valdostani sono stati impegnati a Druento (T0) in occasione della gara nel Parco de Re - ENDURANCE CUP.

Per il team dell'Equilibres du Mont Blanc, guidato dal tecnico Katia Lafarge, sono scesi in gara 10 binomi. Nella debuttanti di 27 km: 7° classificata Chiara Rizzi in sella a Hefiin, 14° posizione per Magurno Sirya con Jaffar Assam, 15° posizione per Favre Federica su Stella De Ghazal e conclude 19° Rocher Lisa in sella a Delipers di Groppo, puledro che debutta nell'endurance.

Nella CEN A di 54 km: in 12° posizione Garin Amélie con Zawad la Loze, che ottiene le qualifiche per le CEN B, e 29° Catozzo Michela su Tisarina Pieffe.

Nella CEN B: Tomena Filippo in sella a SG Perseus conquista il 2° posto del podio con un ultimo giro alla media dei 23.4 km/h e 13° posto per Rebecca Piller con Moran by Makira che continuano il loro percorso di qualifiche. Peccato per l'eliminazione per Nicole Ghignone e Pisano Giorgia a cui non mancherà occasione per rifarsi.

Per il CI Cavallo e Natura nella CEN A alla 22° posizione Letizia Crema su Vis, alle sue spalle Federica Commod su Afrodite by Opera al 23° posto e al 28° Angelica Crosio in sella a Chiara.

In binomio composto da Valentina di Giacomo su Zalaesa, alla sua prima CEN B, chiude in 12° posizione con un cartellino impeccabile.

Nella gara debuttanti, infine, Valerie Bois con Duckadam del Mejlogu si piazza al 17° posto, al 20° Simona Capozza in sella a Zulaya.

Infine, per il CI San Maurizio, bel 8° posto per Italo Travostino in sella a Mombasa Bosana in CEN B

Salto ostacoli

Il SIV impegnato nel concorso Naz 0 presso l’ASD Bjump di Frossasco (TO) con i suoi giovani binomi sale sul podio con Giulia Grasso che in sella a Victor nella L70 ottiene il 1° posto ex aequo, al 9° posto Demetra Caputo su Victor, che ottiene lo stesso risultato nella L80. In B90 Viola Orillier su De Haribo chiude con 4 penalità e si rifà in B100 con un buon 2° posto e al 4° in sella in Ilya’s Bon Bon. A guidare come sempre la squadra l’istruttore Baldassarre Barrovecchio.

FISDIR - Tappa di campionato interregionale Piemonte e Valle d’Aosta – Memorial Ballauri

A Nus, presso l’ASD Avres, si è tenuta la tappa di campionato interregionale FISDIR GIMKANA Piemonte e Valle d’Aosta e 1° Memorial Giovanni Ballauri. Numerosi i binomi presenti, provenienti da Valle d’Aosta e Lombardia, accompagnati dai propri team, genitori e appassionati. L’intensa pioggia caduta a metà pomeriggio ha spostato la gara dal campo esterno a quello interno permettendo così di chiudere una intensa e bella giornata di gare. I binomi si sono confrontati in prove didattiche e nelle gare di gimkana di 1° grado (livello 1 E e 2 E) e 2° grado (1 M, 2 M).

Nel grado Gimkana 1M per il Centro Avres:

1° Vizza Leonardo su Nueva Noche

2° Voyat Manuel su Dante

3° Zylali Debora su Sibisquic

4° Gal Stefania su Havanna

5° Guatteri Lorenzo su Sibisquic

6° Recaldini Marie su Havanna

7° Muceli Antonio su Sibisquic

8° Morandi Anael su Nueva Noche

Nel grado Gimkana 2M per il Centro Avres:

2° Matteo Bechere su Nueva Noche

3° Alice Vallet su Havanna

4° Bruno Francesca su Tulipano

Per la Gimkana didattica per il Centro Avres

1° ex aequo Anais Bianquin su Myrna e Luca Marquis su Havanna

A premiare i binomi in campo sono stati il Sindaco di Nus, Camillo Rosset, il vice sindaco Fabio Grange, il consigliere regionale, Pierluigi Marquis, il delegato regionale VdA del CIP, Michele Tropiano, e il delegato regionale FISDIR del Piemonte, Fabrizio Bora.

A ricordare la figura di Giovanni Ballauri, alla presenza dei genitori Enrica e Guido che hanno collaborato generosamente e attivamente al Memorial, è stata Giovanna Rabbia Piccolo, presidente dell’Avres e delegato regionale della Fise VdA: “Siamo qui a ricordare oggi Giovanni Ballauri e questa manifestazione è dedicata alla sua memoria, ci sembrava questo il contesto migliore per il suo ricordo, nel campo di gara con tanti ragazzi e i cavalli che tanto amava, campi di gara che molte volte e con successo egli ha calpestato.

Il suo rapporto con i cavalli era speciale, come quello che aveva con le persone, discreto e schivo ma sempre attento a non offendere la sensibilità altrui.

Chiunque lo abbia conosciuto e gli è stato amico sarà orgoglioso di questo sentimento, così come lo siamo tutti noi dell’Avres. Il suo ricordo sarà indelebile nei nostri cuori e sempre presente nei nostri occhi con il suo meraviglioso sorriso”.