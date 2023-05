Atletica: Calvesi e Atletica Cogne sugli scudi

Come oramai storia, per le società valdostane l’appuntamento dei CdS è previsto con i cugini piemontesi, per una kermesse che ha previsto nel weekend più di 1800 atleti gara impegnati.

La classifica di società della Fase di Qualificazione da quest’anno risulta anche valida per l’assegnazione del titolo valdostano assoluto che va al femminile all’Atletica Calvesi, capace di inserirsi al terzo posto con le realtà piemontesi ottenendo 11.190 punti; la Cogne si piazza invece 13esima con 8.019 punti. Al maschile la vittoria di club va all’Atletica Cogne che nel contesto piemontese si piazza settima con 9.343 punti, con i cugini Calvesi 11esimi con 8.978 punti.

Per migliorare la classifica di società per puntare alle fasi nazionali c’è comunque tempo fino al 21 maggio. A concorrere nella competizione a squadre le sole due maggiori società del capoluogo, Calvesi e Cogne mentre qualche individualità si è vista da Pont Donnas e una presenza in forza alla S.Orso.

Nella formazione femminile delle rosse Calvesi, il club ha costruito la propria formazione, soprattutto al femminile presentando la “argenteria pesante” con in squadra le olimpiche Catherine Bertone ed Eleonora Marchiando entrambe presenti domenica.

La dottoressa del mezzofondo italiano, classe 1972, anche se sotto l’acqua, non si è tirata indietro prendendo parte alla prova dei 5000mt, certamente non la sua specialità, correndo una gara certamente non facile da coprire. Per lei ottavo posto in 18’33”03 che, comunque ha portato in dote 762 punti. Eleonora Marchiando, ora carabiniera che per i societari ha potuto tornare a vestire in rosso ha corso in apertura della seconda giornata vincendo i 200mt in 23”98, a 11 centesimi dal personale (23”87) prestazione che ha garantito 997 punti al club aostano. In chiusura, l’olimpica di Tokyo, con le compagne di club civile ha preso parte alla 4x400 e, ricevuto il testimone con circa 5mt di svantaggio dalla formazione del Cus Torino, non ha avuto problemi nel centrare per lei e le compagne Camilla Sergi, Elisabetta Munari, Eleonora Foudraz la vittoria con un importante vantaggio.

Il tempo finale 3’51”71 che ha garantito 936 punti.

Oltre a queste due vittorie le valdostane, in forza Calvesi, hanno conquistato altri 5 podi di cui un successo. Seconda si è piazzata Eleonora Foudraz, nei 400mt, con 54”34, minimo per i nazionali, stesso pass di categoria centrato da Sveva Nobili, seconda nei 1500 in 4’38”81; Elisabetta Munari, capace del doppio podio negli ostacoli, terza sui 110hs (15”01) e vincente sui 400hs (1’02”80); per entrambe le prove i risultati conseguiti hanno garantito il minimo per i nazionali Juniores.

Seconda infine Valentina Tesio, nel salto con l’asta con la misura di 3m35. Tra i maschi si è guadagnato la prima posizione nelle sfide con i piemontesi Diego Yon, del Pont Donnas, 9’37”85 nei 3000 siepi, minimo centrato per i nazionali Promesse; mentre terzo negli ostacoli alti (110hs) si è piazzato il verde Cogne Seyni Simone Faye (15”33).

Risultati Donne Mt 100 6a Nicole Dellio (Cogne) 12”77 –punti 774-, 7a Valentina Capone (Calvesi) 12”79 – punti770-, 27a Isabella Cutuli (Calvesi) 13”48 –punti 641-; Mt 200 1a Eleonora Marchiando (Calvesi) 23”98 -997-, 9a Nicole Dellio (Cogne) 26”31 -778-, 13a Valentina Capone (Calvesi) 26”76 -738-, 24a Elisa Lorenzini (Calvesi) 27”58 -669-, 42a Isabella Cutuli (Calvesi) 28”28 -612-; Mt 400 2a Eleonora Foudraz (Calvesi) 54”34 –punti 980-, 13a Camilla Sergi (Calvesi) 1’01”94 –punti 692-, 31a Giorgia Romeo (Cogne) 1’05”83” –punti 557-, 39a Cloe Plater (Calvesi) 1’11”97 –punti 362-; Mt 800 4a Sveva Nobili (Calvesi) 2’16”72 -836-, 30a Claire Frutaz (Cogne) 2’31”46 -645-; Mt 1500 2a Sveva Nobili (Calvesi) 4’38”81 –punti 856-, 23° Roberta Cuneaz (Calvesi) 5’15”46 –punti 615-, 34a Sophie Vallet (Cogne) 5’49”92 –punti415-; Mt 5000 8a Catherine Bertone (Calvesi) 18’33”03 -762-; 27a Eleonora Cordone (Cogne) 23’23”28 -353-; Mt 3000 Siepi 3a Martina Milani (Cogne) 13’00”87 –punti 555-; Mt 100hs 3a Elisabetta Munari (Calvesi) 15”01 –punti 842-; Mt 400hs 1a Elisabetta Munari (Calvesi) 1’02”80 -868-, 17a Giulia Missana (Cogne) 1’14”54 - 580-; Alto 17a Valentina Tesio (Calvesi) 1m35 –punti 523-, 19a Vittoria Ramanzin (Cogne) 1m30 –punti 476-, 22a Roberta Valerioti (Cogne) 1m30 –punti 476-; Asta 2a Valentina Tesio (Calvesi) 3m35 -794-; Lungo 5a Charlotte Siani (Calvesi) 5m37 -763-, 18a Elisa Lorenzini (Calvesi) 4m86 -626-, 21a Aurora Gamba (Pont Donnas) 4m75 -596-, 22a Francesca Bastrentaz (Pont Donnas) 4m75 -596-, 26a Alice Lingeri (Pont Donnas) 4m55 -543-, 35a Roberta Valerioti (Cogne) 4m23 -456-, 42a Ilaria Valerioti (Cogne) 4m07 -413-; Triplo 8a Fabienne Brunod (Pont Donnas) 10m52 –punti 547-, 19a Ilaria Valerioti (Cogne) 9m43 –punti 383-, 26a Cloe Plater (Calvesi) 8m74 –punti 277-; Peso 4kg 18a Christine Dal Mut (Cogne) 7m20 –punti 408-, 19a Veronica Pirana (Calvesi) 7m11 –punti 400-, 21a Giulia Aresca (Cogne) 7m00 –punti 391-; Disco 1kg 15a Martina Raso (Cogne) 22m72 -408-, 16a Giorgia Abbate (Calvesi) 22m34 -400-, 18a Kirsten Goyet (Cogne) 21m22 -375-; Martello 4kg 4a Giulia Aresca (Cogne) 41m61 –punti 723-, 8a Christine Dal Mut (Cogne) 35m96 –punti 625-; Giavellotto gr600 21° Giorgia Abbate (Calvesi) 21m30 - 369-, 23a Alice Lingeri (Pont Donnas) 19m87 -335-, 26a Vittoria Ramanzin (Cogne) 15m59 -231-, 30a Kirsten Goyet (Cogne) 13m72 -184-; Staffetta 4x100: 2a Calvesi (Isabella Cutuli, Veronica Pirana, Camilla Sergi, Eleonora Foudraz) 49”71 –punti 863-, 18a Cogne (Roberta Valerioti, Giorgia Romeo, Ilaria Valerioti, Nicole Dellio) 55”02 –punti 642; Staffetta 4x400 1a Calvesi (Camilla Sergi, Elisabetta Munari, Eleonora Foudraz, Eleonora Marchiando) 3’51”71 -936-, 11a Cogne (Giorgia Romeo, Sophie Vallet, Claire Frutaz, Martina Milani) 4’29”83 -601-. Classifica di Società: 1a Campione regionale di società Atletica Calvesi punti 11.190 (14 risultati), 2a Atletica Cogne punti 8.018 (14 risultati). Uomini Mt 100 26° Maurizio Pascale (Calvesi) 11”57 –punti 679-, 61° Mattia Berlier (Cogne) 12”06 –punti 564-, 101° Mathieu Barmasse (Cogne) 12”82 –punti 404-, 110° Luca Nardone (Cogne) 13”16 –punti 339-; Mt 200 18° Elia Franciscono (Cogne) 23”53 -671-, 21° Maurizio Pascale (Calvesi) 23”69 -652-, 39° Mattia Berlier (Cogne) 24”31 -583-, 42° Carlo Capirossi 24”39 –575-, 75° Lorenzo Scali (Cogne) 26”25 -390-; Mt 400 6° Elia Franciscono (Cogne) 50”93 –punti 755-, 10° Niccolò Beneforti (Calvesi) 51”69 –punti 714-, 57° Luca Biondi (Cogne) 56”17 –punti 498-, 59° Marco Lanteri (Cogne) 56”67 – punti 476-, 73° Davide Albiero (Calvesi) 1’02”83 –punti 246-; Mt 800 6° Niccolò Beneforti (Calvesi) 1’57”96 -726-, 15° Younes Daniele Tarhia (Cogne) 2’01”47 -645-, 32° Niccolò Giovanetto (Pont Donnas) 2’05”88 -550-; Mt 1500 9° Leon Martinet (Calvesi) 4’06”81 –punti 726-, 10° Loic Proment (S.Orso) 4’07”37 –punti 720-, 14° Gabriele Saba (Cogne) 4’10”06 –punti 692-, 28° Etienne Mappelli (Cogne) 4’21”97 –punti 575-, 63° Carlo Angelo Zanetta (Calvesi) 5’12”27 –punti 199; Mt 3000 Siepi 1° Diego Yon (Pont Donnas) 9’37”85 -816-; Mt 5000 6° Leon Martinet (Calvesi) 15’32”51 -707-, 10° Jean-Pierre Vallet (Cogne) 15’45”79 -673-; Mt 110hs 3° Seyni Simone Faye (Cogne) 15”33 –punti 861-, 18°Alessandro Bellini (Calvesi) 19”74 –punti 486-; Mt 400hs 14° Alessandro Bellini (Calvesi) 1’03”04 -536-; Lungo 17° Andrea Aresca (Cogne) 6m03 -686-, 18° Mathieu Bosonin (Calvesi) 5m94 -668-, 44° Nathan Martinet (Calvesi) 4m75 -416-; Triplo 8° Federico Cafasso (Pont Donnas) 13m01 –670-, 12° Andrea Aresca (Cogne) 11m93 –552-, 13° Mattia Mancini (Cogne) 11m61 –516-, 14° Daniel Pizzurro (Cogne) 11m50 –504; Alto 10° Mathieu Bosonin (Calvesi) 1m75 -664-, 20° Leonardo Marana (Cogne) 1m65 -589-, 27° Daniel Pizzurro (Cogne) 1m50 -475-, 32° Nathan Martinet (Calvesi) 1m40 -397-; Peso kg 7,260 13° Yuri Lemma (Calvesi) 10m70 -583-, 14° Philippe Milleret (Cogne) 10m54 -571-, 16° Juan José Herrera (Calvesi) 9m57 -495-; Disco 2Kg 18° Antonino Lo Nano (Calvesi) 29m06 –491-, 19° Laurent Plebs (Cogne) 28m68 –483-; Martello kg7,260 6° Laurent Plebs (Cogne) 39m56 -625-, 10° Antonino Lo Nano (Calvesi) 34m82 -540-, 11° Yuri Lemma (Calvesi) 31m43 -474-; Giavellotto gr800 20° Marco Lanteri (Cogne) 33m49 – 417-, 24° Juan José Herrera (Calvesi) 30m68 –punti 364-; Staffetta 4x100 11a Cogne A (Simone Seyni Faye, Elia Franciscono, Lorenzo Scali, Andrea Aresca) 45”95 –721-, 16a Cogne B (Leonardo Marana, Luca Biondi, Mathieu Barmasse, Mattia Berlier) 47”12 -664-, 18a Calvesi (Carlo Capirossi, Davide Albiero, Alessandro Bellini, Mathieu Bosonin) 48”47 –600; Staffetta 4x400 8a Cogne (Luca Biondi, Andrea Carrozzino, Etienne Mappelli, Gabriele Saba) 3’35”19 -738-, 10a Calvesi (Maurizio Pascale, Davide Albiero, Mattia Rodà Savoini, Niccolò Beneforti) 3’39”73 -692-. Classifica di Società: 1a Campione regionale di società Atletica Cogne punti 9.343 (14 risultati), 2a Atletica Calvesi punti 8978 (14 risultati)