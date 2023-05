Rugby: Stade Valdôtain, la Seniores ospita il San Mauro

La Seniores dello Stade Valdôtain Rugby si prepara allo scontro d'alta classifica, domenica 7 maggio a Sarre con inizio alle ore 15.30, contro il San Mauro.

"È una partita che si gioca tra la seconda e la terza del Campionato. Noi come loro sicuramente vogliamo vincere - ha dichiarato il capitano Massimo Gontier - anche perché li abbiamo battuti a San Mauro con un buon punteggio. Sarà sicuramente una partita dura, ma speriamo soprattutto bella da vedere.

Vogliamo chiudere bene la stagione e mettere già la testa nella prossima: loro hanno una mischia grossa e potente, noi un po’ meno ma abbiamo tutte le qualità per vincere! Ce la metteremo tutta sicuramente, vi aspettiamo numerosi come al solito per il tifo dagli spalti".