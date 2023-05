Vertical Fénis: vincono Andrea Rostan e Vivien Bonzi

Pioggia intensa per tutto il giorno, a Fénis, per il tradizionale vertical del 1° maggio che ha inaugurato il circuito regionale Défi Vertical con oltre 600 partenti e che è stato scelto da Italia e Belgio come prova di selezione in vista dei Campionati Mondiali di Innsbruck.

La vittoria assoluta del K1000 è andata al piemontese Andrea Rostan, portacolori dell’Atletica Saluzzo che ha coperto i 5.3 chilometri di sviluppo in 38’41”, venti secondi più veloce del lombardo Andrea Elli (Sportiva Alpinisti) e ventinove del friulano Tiziano Moia (Gemonatletica).

Ad aggiudicarsi la gara femminile è stata la lombarda Vivien Bonzi (La Recastello Radici Group), ventisettesima assoluta in 46’42” al termine di un bel testa a testa con Francesca Ghelfi (Podistica Valle Varaita), seconda a 6”. Terzo posto per Valentina Belotti (U.S. Malonno) in 48’12”.

Una cinquantina i giovani che hanno preso parte al VertiKid. A vincere sono stati i Ragazzi Letizia Bochicchio e Joel Nicoletta e i Cadetti Amélie Fragno e Laurent Grivel.

Domenica 21 maggio ritornerà il Tour Trail della Valle d’Aosta con il Torgnon Pink Trail, valido come terza prova.