Hockey ghiaccio: I Gladiators secondi ma superlativi

Con un roster in parte rivoluzionato, dovuto a qualche assenza importante, con qualche innesto di giovani promettenti, gli Aostani sono riusciti, grazie al caratteristico gioco collettivo, fatto di geometria e velocità, ad essere protagonisti, sebbene il match di esordio, contro i francesi dell'Anglet, abbia avuto esito negativo (4-2 con gol di Fraschetta e Carbone)

Il girone termina con una roboante vittoria contro gli svizzeri del Crans Montana (8-0) che proietta i Gladiators verso la finale, dove riaffrontano il Wolfpack CAN. Ma contro i fortissimi canadesi con Lenta ko per influenza (prossimo il passaggio del giocatore aostano in squadra AA finlandese) e due infortuni in una rosa aostana già ristretta, un goolie avversario in odore di professionismo, nulla hanno potuto i ragazzi si Giovinazzo sconfitti 5-1 (gol Movchan).