Sport e solidarietà con la pedalata Aosta-Fénis di Fidas

Il programma prevede il pranzo all'Albergo Etico di Fénis a 20,00 Euro (primo, secondo e dessert, possibilità di piatti vegetariani).

Alle ore 14,30 saranno organizzati giochi per bambini nell'area Tsante de Bouva.

In concomitanza con il termine della settimana "Bimbimbici 2023", alla pedalata possono partecipare anche i bambini, purché in grado di percorrere circa 17 km all'andata e al ritorno. I bambini più piccoli potranno arrivare con le famiglie all'area Tsante de Bouva e partecipare ai giochi del pomeriggio. Tutti i bambini, sia per la gita, sia per i giochi, devono essere accompagnati da un adulto responsabile.

Il ritorno è previsto in bici. Assicurazione obbligatoria per tutti € 3 - per soci Fiab €2.

Iscrizioni entro il 12 maggio telefonando o inviando whatsapp o sms a Giuseppe Grassi 3387925709 oppure a Pietro Giglio 3356208357

Donatori di sangue Fidas Valle d'Aosta e FIAB Aosta à vélo ringraziano il Comune di Fénis per il patrocinio.