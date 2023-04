Atletica: Grand Prix Ragazzi/Cadetti protagonista a Donnas

La prima prova del Grand Prix giovanile aperto alle categorie Ragazzi e Cadetti, voluto dal Comitato Fidal Valle d’Aosta si è tenuto nel pomeriggio del 25 aprile a Donnas.

Oltre a questo appuntamento la riunione ha previsto alcune gare aperte alle categorie assolute. Nutrita la presenza di atleti di fuori regione, che ha notevolmente alzato il tasso tecnico. Di fatto quello che si è tenuto martedì è stato un vero e proprio stress-test in vista del meeting nazionale Trofeo Sandro e Gabre Calvesi che il prossimo 1° maggio vestirà a festa l’impianto intercomunale del Crestella.

Per la categoria Ragazzi, i più giovani in campo, 12-13 anni, il programma ha previsto quattro prove tutte da disputare per entrare nella classifica finale del tetrathlon. In campo femminile, dove 35 sono state le partecipanti, si è registrata l’egemonia delle tesserate del Vittorio Alfieri Asti che hanno occupato quattro dei primi cinque posti della classifica.

Ad imporsi è stata Serena Gramaglia che ha totalizzato 2880 punti grazie a 46”41 sui 300mt, 10”15 sui 60hs, 1m31 nell’alto e 7m91 del peso da 2kg. Nelle dieci due sole valdostane; sesta con 2393 punti ha concluso Eleonora Dellio (Cogne) che così ha completato il suo impegno: 49”02 sui 300mt pp, 10”81 sui 60hs (pp), 1m19 nell’alto (pp) e 6m38 nel peso; nona Mya Canalini (Calvesi) 52”00 sui 300mt, 11”04 sui 60hs, 1m28 nell’alto e 5m04 nel peso da 2kg. Al maschile, ha conquistato la seconda posizione Armin Blanc (Calvesi) che, nelle stesse prove del programma femminile ha totalizzato 2146 punti (46”25 300mt, 10”82 60hs, 1m28 alto, 8m62 peso 2kg.). A precederlo il solo Matteo Boretto (Atl Pinerolo) che ha collezionato 2375 punti (48”88 300mt, 10”26 60hs, 1m43 alto, 10m46 peso 2kg). Nei dieci altri due valdostani, Christophe Vierin (Calvesi) quarto con 2021 punti (48”30 300mt, 11”12 60hs, 1m28 alto, 8m91 peso 2kg.) e Ares Solovyov (Calvesi) decimo con 1585 punti (51”79 300mt, 11”80 60hs, 1m13 alto, 8m09 peso 2kg.).

Nella categoria superiore, i Cadetti, 14-15enni, tra le otto prove a loro riservate questi atleti potevano impegnarsi in massimo tre specialità. Al femminile il miglior risultato di giornata è stato quello fatto registrare da Matilde Abelli, il talento della Cogne Aosta che impegnata sulla gara dei 300mt si è imposta chiudendo in 41”79, lontano dal personale (40”44) ma in grado di staccare ampiamente la nutrita concorrenza. Vittorie valdostane, nella sfida con le cugine piemotesi, nei 1200 siepi con Sylvie Vallet (Cogne) capace di imporsi in 4’19”37 e Giada Borney (Pont Donnas) che sui 80hs ha vinto con 12”80, nonostante il vento contrario (-1.0) realizzando il primato personale e si è “accontentata” del secondo posto nel lungo con la misura di 4m81, anche questo nuovo primato, resistendo al vento in faccia di -2.9. Non vincenti, ma a podio anche le lanciatrici. Nel disco, seconda e terza due portacolori della Calvesi, Doriane Manidom Tchagou con 18m78 e Giulia Leccia con 17m77, entrambe al primato. Meglio di loro solamente Atena Peiretti (Atl Rivoli) che ha lanciato l’attrezzo a 21m83. Nel martello 41cm di vantaggio hanno garantito la vittoria a Alessia Gastaldello (Atl Rivoli) che con 33m65 ha relegato in seconda posizione Eleonora Zoia (Cogne) che ha concluso con 33m24, ottenendo il proprio nuovo limite.

Passando al maschile, fuori dal podio i valdostani sui 300mt vinti da Alessandro Spinazzola (Atl Strambino) con 39”65, con primo locale Emilien Ronc (Pont Donnas) quarto con 41”85 e poco prima terzo nei 1200 siepi chiusi in 4’12”05, dove a vincere è stato Laurent Cugnach (Calvesi) con 3’47”69 migliorando il primato personale. Seconda e terza piazza, per i valdostani nella gara dei 2000 mt dove ad imporsi è stato Marco Lorenzon (Stronese) in 6’33”24, davanti a due portacolori Calvesi, Etienne Chenal (6’35”59) e Fabio Pallais (6’54”66) che hanno comunque ottenuto il loro personal best. Prova solitaria nel salto con l’asta per Francesco Brunod (Calvesi) che ha esordito saltando la misura di 2m10. Nel lungo, terzo si è piazzato Hervé Plater (Calvesi) con il personale di 4m74 nel concorso vinto da Giacomo Rabezzana (Atl Asti) con 5m10. Vittoria rossonera nel martello (4kg) con Filippo Lingeri (Pont Donnas) con 23m95, davanti a Yuri Lucianò (Calvesi) che appena dietro ha lanciato 23m69, mentre nel disco (kg 1,5) il migliore è stato Filippo Mecca (Atl Rivoli) con 32m37, davanti a Hervé Plater (Calvesi) 21m67 e Filippo Lingeri (Pont Donnas) 21m59.

Chiusa la carrellata del settore giovanile, spazio alle categorie assolute che hanno potuto gareggiare su quattro prove: un salto (lungo), un lancio (disco) e due corse (200 e 800mt). Il miglior risultato di giornata è stato quello ottenuto sui 200mt da Eleonora Foudraz (Calvesi) che nonostante il vento contrario al rettilineo di arrivo (-3.3) si è imposta in 26”22, mentre seconda ha concluso la giovane allieva Nicole Dellio (Cogne) che ha corso in 26”80 (vento -2.7). Sul mezzo giro di pista al maschile il più veloce è stato Mattia Pastorino (Atl Pinerolo) con 22”43, con primo tra i valdostani Maurizio Pascale (Calvesi), sesto con 24”12 (vento -4.6). 800 metri solo al femminile con la sfida tutta Calvesi tra Sveva Nobili (2’22”47) e Veronica Pirana (2’22”50), con la prima che si impone al photofinish.

Nel lungo, sempre con vento contrario, al femminile seconda piazza per Fabienne Brunod (Pont Donnas) con 4m78 (vento -3.7), a 1cm dalla vincitrice Chiara Rabezzana (Atl Asti) 4m79. Al maschile, concorso solo valdostano dove più lontano di tutti ha saltato Andrea Aresca (Cogne) con 5m72 (vento –4.4), davanti ad Alessandro Bellini (Calvesi) con 5m69 (vento -4.6) e Federico Cafasso (Pont Donnas) con 5m59 (vento -3.3)

Nei lanci, il martello al femminile (4kg) è stato appannaggio di Giulia Aresca (Cogne) con 42m35 davanti alla compagna Christine Dal Mut che ha concluso con 34m94. Nel disco donne (1kg) dove la vittoria non è sfuggita ad Anna Bertin (Atl Pinerolo) con 43m61, la prima valdostana è stata Kirsten Goyet (Cogne) con 23m93 che si è attestata al quarto posto, ma prima tra le Allieve. Presenze valdostane nel settore lanci nel solo disco maschile assoluto (2kg) dove ad imporsi è stato Gioele Buzzanca (Atl Savona) con 48m02, il migliore tra i valdostani è stato il master Antonino Lo Nano (Calvesi) settimo con 28m46.