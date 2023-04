Endurence: Alessia Lustrissy domina in Slovacchia

Alessia Lustrissy, giovane promessa dell’endurance valdostano, continua a sorprendere. Un lavoro in sordina il suo, di preparazione attenta e di costruzione del binomio, l’ha portata ancora una volta alla vittoria, in sella a Benemir Des Egas, nella CEIYJ2* 120 km disputata a Samorin in Slovacchia il 15 aprile 2023. Alessia, del Circolo Ippico San Maurizio, era in gara per il ‘Team Emergenti’ della FISE, guidato dal Ct Nando Torre, e ha condotto la gara, difficile per le condizioni meteo e per il terreno, alla bella media di 18.620 chilometri orari.

“La partenza di gara è stata come sempre agguerrita – racconta al telefono Alessia Lustrissy - poi come sempre la differenza la si fa ai cancelli veterinari. Il mio cavallo ha avuto buoni rientri, sono rimasta in seconda posizione e al terzo giro, dopo il cancello veterinario, sono riuscita a partire prima e a strappare tre minuti di distacco che ho cercato di mantenere fino alla fine. Una bella gara, ma tosta visto che aveva piovuto tutta la settimana e il terreno in erba era fangoso e scivoloso, con pioggia e vento alternati a sole. E’ andata bene così e sono felice di questo risultato!”

Sempre per l’endurance, soddisfazione in casa del CI Cavallo e Natura, con Valerie Bois che in sella a Ghada del Villoresi ha ottenuto in CEN B 87 km la qualifica per le gare FEI, concludendo in 11° posizione la sua gara a Borgo Novo Val Tidone (PC) in occasione della 3° Tappa Sentiero del Tidone Endurance.

Nel salto ostacoli il team del SIV ha gareggiato a Torino, presso il centro sportivo SC. Applicazione, per il concorso B0*.

Nella giornata di sabato 14 aprile, nella L70 di precisione, Demetra Caputo in sella a Victor, raccoglie un 1° posto ex aequo. In LB80 1° posto ex aequo per Giada Cavallo in sella a Czuh Ruberta 14 e Giulia Grasso su Victor, e 7°ex aequo per Noemi Bettinelli su Hasan Van ‘T Buxushof e Dorotea Piangerelli su Czuh Ruberta 14. Nella B90 a tempo, buon 7° posto per Viola Orillier su De Haribo e 10° posto per Noemi Bettinelli su Hasan Van ‘T Buxushof.

Nella B100 a tempo inserita nel Premio 2° Memorial "Caprilli " nella giornata di sabato con 8 penalità, la giovane Viola Orillier ha chiuso al 20° posto, ma ha saputo far meglio nella finale di domenica dove ha raccolto un bel 6° posto e zero penalità. Sempre Viola ha poi conquistato il 4° posto, sempre domenica, nella B90 a fasi consecutive seguita in 6° posizione dalla compagna di scuderia Noemi Bettinelli su Hasan Van ‘T Buxushof.

In LB80 di precisone Giada Cavallo e Dorotea Piangerelli, entrambe in binomio con Rubertha, hanno chiuso con zero penalità e un bel 1° posto ex aequo, alle loro spalle Alexia Jacquemod in sella a Victor e Bettinelli Noemi su Van ‘T Buxushof hanno chiuso la prova entrambe con 4 penalità e il 15° posto ex aequo. Infine, Giulia Grasso con Victor si è piazzata al 23° posto con 8 penalità.