Hockey ghiaccio: Marta Mazzocchi (Gladiators) in azzurro

Grande appuntamento per la Nazionale femminile di hockey su ghiaccio, che a partire da domani sarà impegnata a Suwon, in Corea nel Sud, nel Mondiale di 1^ Divisione Gruppo B. Le Azzurre se la vedranno con Corea del Sud, Gran Bretagna, Kazakistan, Slovenia e Polonia.

Le ragazze allenate da coach Massimo Fedrizzi sono partite già sei giorni fa alla volta di Suwon, per abituarsi al fuso orario e arrivare quindi al meglio all’appuntamento iridato, che le vedrà esordire contro le padrone di casa della Corea del Sud (12:15 ora locale). Dopo il bronzo ottenuto l’anno scorso, quest’anno l’obiettivo è una promozione in Gruppo A che manca dal 2018.

“Abbiamo le carte in regola per fare molto bene – spiega la capitana Carola Saletta -, siamo arrivate con largo anticipo, per adattarci al meglio e familiarizzare con il posto e con il ghiaccio. La base del roster non è cambiata rispetto all’anno scorso, ma abbiamo cinque o sei new entries, alcune delle quali hanno svolto il Mondiale U18 a Renon qualche mese fa: nel complesso, possiamo contare su un bel mix tra giovani e veterane. Mi aspetto un torneo molto equilibrato, perché tutte le squadre possono essere temibili: domani l’esordio con la Corea del Sud sarà già un impegno molto duro, ma attenzione anche alla Gran Bretagna, neo-promossa che potrebbe fare qualche sgambetto. Quello che sappiamo è che in un torneo come questo, dove soltanto una squadra ottiene la promozione, non si può sbagliare nulla”.

C’è grande entusiasmo tra le Azzurre, che vogliono cominciare a gettare le basi per quella che sarà in futuro la squadra che andrà a giocarsi le Olimpiadi italiane del 2026. Tutte le partite potranno essere seguite in diretta a questo link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZg6t_uYah_LRR_JtVeLiOsPI_xdnGhD4

Marta Mazzocchi

Le convocate

Portieri: BIONDI Elisa (HC Real Torino/HC Ambrì Piotta Girls), FEDEL Martina (Univ. of Guelph), GIRARDI Ilaria (Neumarkt/Egna)

Difensori: BETTARINI Valentina (EV Bozen 84), LOBIS Laura (SV Kalterer/HC Ambrì Piotta Girls), MAIER Nadia (HC Appiano/EHC Zunzgen-Sissach Damen), MATTIVI Nadia (HC Pinè/Boston Univ.), RINDONE Emma (EV Bozen 84), ROHREGGER Saskia (SV Kalterer), STOCKER Franziska (EV Bozen 84/Södertälje SK), VARANO Amie Fielding (EV Bozen 84)

ATTACCANTI: ABATANGELO Aurora Enrica (EV Bozen 84/Ladies Team Lugano), CAMPO BAGATIN Mia (AHC Dobbiaco/HC Alleghe), CAUMO Anna (HC Pustertal Junior/Univ. of Maine), FANTIN Matilde (HC Lugano), FURLANI Chelsea Marie (EV Bozen 84), GIUS Samantha (EV Bozen 84/SV Kalterer), HEIDENBERGER Manuela (EV Bozen 84), LARGHER Beatrix (AHC Lakers), MAZZOCCHI Marta (HC Aosta Gladiators/Newark Ironbound), NICCOLAI Greta (Hockey Como/HC Ambrì Piotta Girls), ROCCELLA Rebecca (HC Real Torino/HC Ambrì Piotta Girls), SALETTA Carola (HC Feminin Lausanne)

Riserve a casa:

Portieri: BELLI Sara, OSTONI Margherita, REGINE Carlotta

Difensori: DA RECK Mara, MURARO Agata, THOMA Greta

Attaccanti: BONAFINI Eleonora, CALLOVINI Anna, CEREGHINI Emma, GIULIANI Annalisa, KANEPPELE Sara, MAIR Lea, PERATHONER Elena, ROCCELLA Sharon, WEBER Alessandra

Il programma (orari italiani)

17.04, h. 12:15

Corea del Sud – Italia

18.04, h. 08:45

Italia – Gran Bretagna

20.04, h. 08:45

Italia – Kazakistan

22.04, h. 05:15

Italia – Slovenia

23.04, h. 12:15

Polonia – Italia