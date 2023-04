Hockey ghiaccio: La sfortuna ha perseguitato i piccoli gladiatori

Sfortunata trasferta a Orcierès per i piccoli gladiatori guidati per l’occasione da coach Giovinazzo. Nel torneo internazionale des Petits Champions (32 squadre) gli aostani, con gli innesti degli amici del Varese, partono col piede giusto, vincendo contro i Belougas Toulouse per 8 a 3 per poi venir sconfitti da Les Remparts Tours per 3 a 5, sconfitta che non demoralizza i piccoli hockeisti, che realizzano, d'un fiato, tre vittorie: 7-4 contro i Wildcats noir epinal, 10-1 contro Les rapaces Gap e 9-2 contro Les leons de Lyon.