Hockey ghiaccio: Nazionale U18, esordio con vittoria per l'Italia al Mondiale di 1^ Divisione

Dopo le reti di Cassan, Madaschi e Remolato, gli avversari tentano la rimonta nel finale di terzo tempo, ma Mantinger chiude i conti a porta vuota.

Si apre con un successo il Mondiale di 1^ Divisione Gruppo B per la Nazionale italiana U18, che a Bled (Slovenia) supera per 4 a 2 l'Estonia. Dopo un primo tempo equilibrato, durante il quale gli Azzurri non concretizzano il primo powerplay a disposizione, nella frazione centrale il match si sblocca: al 22:43 Fauster si invola sulla destra e serve al centro Cassan, che pesca il tocco vincente per battere Rembetti. Passano pochi minuti e al 26:59 arriva anche il raddoppio: in contropiede Madaschi sceglie la soluzione personale, spolverando il "sette" sul primo palo .

Tommaso Madaschi

In avvio di terzo tempo la truppa italiana cala anche il tris: Remolato si avventa su un disco vagante nel terzo offensivo, stringe davanti al portiere e insacca. L'Estonia però non si dà per vinta e tenta la rimonta piazzando un micidiale uno-due. Al 49:56 Sepma premia l'inserimento di Morozov, che elude la marcatura di due difensori e davanti a Clara non sbaglia; 45 secondi più tardi è Valja ad accorciare ancora le distanze, depositando in rete l'assist di Burkov.

Match riaperto a sorpresa, ma gli Azzurrini tengono, pur rischiando nel finale ritrovandosi in inferiorità numerica: l'Estonia tenta la carta sesto uomo di movimento, ma sull'errore di Mattik è Mantinger a segnare il goal a porta vuota del definitivo 4 a 2. Sulle altre piste la Polonia batte per 3 a 1 l'Austria, alle 19:30 si affronteranno Corea del Sud e Slovenia. Domani, martedì 11 aprile, alle 16:00 l'Italia tornerà sul ghiaccio per il match contro la Corea del Sud.